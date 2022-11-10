Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Kasım Perşembe saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.