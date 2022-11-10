Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko, 7. hafta maçında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2022 Perşembe 15:40
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Kasım Perşembe saat 20:00'de başlayacak. Müsabaka S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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