EuroLeague'de ilk hafta programı belli oldu

THY EuroLeague'de yeni sezonun ilk hafta programı belli oldu.
Ligin internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada 6-7 Ekim tarihleri arasında oynanacak ilk haftanın maç programına ilişkin detaylar paylaşıldı.
Fenerbahçe Beko, yeni sezonun ilk maçında Bayern Münih'e konuk olacak. Anadolu Efes ise sahasında Kızılyıldız'ı ağırlayacak.
Açıklamaya göre ilk hafta programı şöyle:
Panathinaikos-Real Madrid
LDLC Asvel-Olimpia Milano
Maccabi Tel Aviv-Zalgris Kaunas
Bayern Münih-Fenerbahçe Beko
Valencia-Baskonia
Anadolu Efes-Kızılyıldız
Alba Berlin-Partizan
Barcelona-Olympiakos
Virtus Bologna-AS Monaco