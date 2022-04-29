Haberler THY EuroLeague Bayern Münih 59-52 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bayern Münih 59-52 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Spor haberi... Turkish Airlines EuroLeague’de playoff serisi dördüncü maçında Bayern Münih, Barcelona’yı konuk etti. Karşılaşmada baştan sona skor üstünlüğünü elinde tutan Bayern Münih, maçı 59-52’lik skorla kazandı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2022 Cumartesi 01:15
Bayern Münih 59-52 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bu sonuçla Alman ekibi seride durumu 2-2'ye getirdi ve seri 5. maça uzadı. Serinin son karşılaşması 3 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak ve karşılaşmayı kazanan ekip Final Four'da Real Madrid'in rakibi olacak.

Barcelona'da karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli temsilcimiz Sertaç Şanlı 12 dakika süre bulduğu maçı 5 sayı – 2 ribaund ile tamamladı. Nikola Mirotic 7 sayı – 5 ribaund, Nico Laprovittola ve Kyle Kuric de 5 sayıyla maçı tamamladı. Alex Abrines 12, Rokas Jokubaitis de 8 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te Nick Weiler-Babb 12 sayı – 8 ribaund – 4 asist ile öne çıkarken Othello Hunter 9 sayı – 5 ribaund, Vladimir Lucic 8 sayı – 3 ribaund ve Augustine Rubit de 7 sayı – 4 ribaund ile oynadı. DeSHaun Thomas da 7 sayıyla mücadele etti.

DİĞER
Ünlü oyuncu Hakan Yılmaz'ın boncuk gözlü kızı Deniz 18 oldu! Hakan Yılmaz'ın kızı Deniz'in güzelliği büyüledi!
Yalnız Kurt 15. bölüm fragmanı nefes kesti: “Bazen susmayı bilmeli insan”
İsmail Kartal: Ben sadece işimi yaptım!
Fenerbahçe seriye bağladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Monaco - Olympiakos maçı saat kaçta?
Bayern Münih - Barcelona maçı saat kaçta?
Survivor eleme adayı kim oldu?
Microsoft Activision Blizzard'ı satın alıyor!
Limonlu kek nasıl yapılır? Limonlu kek tarifi | Pratik limonlu kek yapma yolları
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco seriyi eşitledi! Monaco seriyi eşitledi! 01:14
B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! B. Münih seriyi 5. maça taşıdı! 01:13
Serdar Aziz derbide yok Serdar Aziz derbide yok 01:06
Sevilla ile Cadiz yenişemedi! Sevilla ile Cadiz yenişemedi! 01:03
6 gollü maçta kazanan yok! 6 gollü maçta kazanan yok! 00:15
Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! Toroğlu: Kartal bombayı Koç'a verdi! 00:00
Daha Eski
Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! Tosca'nın pozisyonu penaltı mı? Toroğlu açıkladı! 23:58
İşte Antep'in kazandığı penaltı! İşte Antep'in kazandığı penaltı! 23:37
Süper Lig maç özetleri A Spor'da! Süper Lig maç özetleri A Spor'da! 23:13
Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! Trabzonspor'dan şampiyonluk paylaşımı! 23:02
İsmail Kartal: Ben sadece işimi yaptım! İsmail Kartal: Ben sadece işimi yaptım! 22:59
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:32