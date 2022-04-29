Bayern Münih 59-52 Barcelona (MAÇ SONUCU ÖZET)

Bu sonuçla Alman ekibi seride durumu 2-2'ye getirdi ve seri 5. maça uzadı. Serinin son karşılaşması 3 Mayıs Salı günü İspanya'da oynanacak ve karşılaşmayı kazanan ekip Final Four'da Real Madrid'in rakibi olacak.

Barcelona'da karşılaşmaya ilk 5'te başlayan milli temsilcimiz Sertaç Şanlı 12 dakika süre bulduğu maçı 5 sayı – 2 ribaund ile tamamladı. Nikola Mirotic 7 sayı – 5 ribaund, Nico Laprovittola ve Kyle Kuric de 5 sayıyla maçı tamamladı. Alex Abrines 12, Rokas Jokubaitis de 8 sayıyla oynadı.

Bayern Münih'te Nick Weiler-Babb 12 sayı – 8 ribaund – 4 asist ile öne çıkarken Othello Hunter 9 sayı – 5 ribaund, Vladimir Lucic 8 sayı – 3 ribaund ve Augustine Rubit de 7 sayı – 4 ribaund ile oynadı. DeSHaun Thomas da 7 sayıyla mücadele etti.