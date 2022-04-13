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Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

THY EuroLeague'in 23. hafta erteleme maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleden çıkacak sonuç, son 8'e kalmayı başaran Anadolu Efes'i yakından ilgilendiriyor. Maçın sonucuna göre Anadolu Efes'in rakibi belli olacak. Maccabi - Fenerbahçe Beko maçının CANLI skor takibi fotomac.com.tr'de...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 19:29 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2022 Çarşamba 20:05
Maccabi Tel Aviv - Fenerbahçe Beko maçı CANLI

Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague 23. hafta erteleme maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Playtika Tel Aviv ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertliler kazanırsa Anadolu Efes'in son 8'deki rakibi Milano olacak. Kaybederse Anadolu Efes, Real Madrid'le eşleşecek.

Mücadelenin canlı skoruna haberimizden ulaşabilirsiniz...

1. ÇEYREK: Maccabi Playtika Tel Aviv 21-21 Fenerbahçe Beko

2. ÇEYREK OYNANIYOR: Maccabi Playtika Tel Aviv 37-36 Fenerbahçe Beko

MACCABI PLAYTIKA TEL AVIV - FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Menora Mivtachim Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 19.30'da başladı. Müsabaka beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

Play-off'a kalma şansı bulunmayan Fenerbahçe Beko, 10 galibiyet ve 17 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor.

Play-off oynama hakkı elde eden Maccabi Playtika Tel Aviv ise 16 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 5. basamakta bulunuyor.

Bu mücadeleyi İsrail temsilcisinin kazanması halinde, Anadolu Efes'in rakibi İtalyan ekibi AX Armani Exchange Milan olacak. Fenerbahçe Beko'nun sahadan galip ayrılması durumunda ise lacivert-beyazlı takım İspanya ekibi Real Madrid ile eşleşecek.

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