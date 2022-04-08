Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE! FB Panathinaikos maçı canlı skor | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR

Fenerbahçe Beko 7-9 Panathinaikos (İlk çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanıyor.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı.