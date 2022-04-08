Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE! FB Panathinaikos maçı canlı skor | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE! FB Panathinaikos maçı canlı skor | Fenerbahçe maçı izle

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Normal sezonun son haftasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko sahasında Yunan ekibi Panathinaikos OPAP'ı ağırlıyor. Zorlu müsabaka Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanıyor. Karşılaşmanın CANLI skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 19:55 Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2022 Cuma 20:06
Fenerbahçe Beko - Panathinaikos maçı CANLI İZLE! FB Panathinaikos maçı canlı skor | Fenerbahçe maçı izle

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 34. ve son haftasında sahasında Yunanistan'ın Panathinaikos OPAP ekibi ile karşılaşıyor.

CANLI SKOR
Fenerbahçe Beko 7-9 Panathinaikos (İlk çeyrek oynanıyor)

FENERBAHÇE BEKO - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN SPORTS Haber'den canlı yayınlanıyor.

Play-off'a kalma şansını daha önce yitiren Fenerbahçe Beko, Rus takımlarının organizasyondan ihracı sonrası ligde 10 galibiyet ve 16 yenilgiyle 12. sırada yer alıyor. Panathinaikos OPAP ise 8 galibiyet ve 19 mağlubiyetle ligde 14. sırada bulunuyor. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Yunan ekibi, 91-87'lik skorla kazanmıştı.

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