Özlediğimiz Efes

THY Avrupa Ligi'nde 11. hafta mücadelesinde Fransa temsilcisi Monaco'yu farklı geçen Anadolu Efes, 3'te 3 yaptı: 98-77. Geride bıraktığımız iki yıl başarılı bir performans sergileyen, ancak bu sezona kötü bir başlangıç yapan Efes, ALBA Berlin ve Olympiakos'tan sonra Monaco'yu da devirerek yeni bir galibiyet serisini başlattı. İlk çeyreği 24-20 önde geçen temsilcimiz soyunma odasına da 58-40 galip girmeyi başardı. Konuk ekipte Mike James, antrenörüyle tartışarak maçı terkederken, Efes mücadeleyi 98-77 kazandı. Önümüzdeki hafta Türk derbisi (F.Bahçe Beko-A.Efes) var.