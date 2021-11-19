SPOR HABERİ: Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman: Bir şampiyon gibi oynadık

Anadolu Efes başantrenörü Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında Fransa'nın Monaco takımı ile Sinan Erdem Spor Salonu'nda yaptıkları ve 98-77 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Monaco karşısında maçın kontrolünü sürekli ellerinde bulundurduklarını belirten tecrübeli başantrenör, "Genel olarak çok iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Maça çok iyi başladık. Müsabaka boyunca kontrol bizim elimizdeydi. Savunmada da gayet iyiydik. Sadece son çeyrekte alan savunmasına döndüklerinde ritmimiz bozulur gibi oldu. Birkaç tane boş şut kaçırdık. Daha sonra Larkin'in tepeden ve köşelerden bulduğu üçlüklerle alan savunmasını deldik ve kendi oyunumuza döndük. Aslında son üç yıldır oynadığımız Efes basketboluna döndük. Bir şampiyon gibi oynadık. Mücadelemize bir şampiyon gibi devam edeceğiz." diye konuştu.

Uzun oyuncularının performansından memnun olduğunu aktaran Ataman, "Geçen sezon Sertaç (Şanlı) ile oynamaya alışkın olduğumuz basketbol modelini şimdi Tibor Pleiss ile uygulamaya başladık. Tibor, geçen yıl ağır bir sakatlık geçirmişti. İki-üç ay oynayamamıştı. İyileştikten sonra da hep oynamak istiyordu ama bu sefer de Sertaç ve Dunston onun önündeydi. Şimdi iyi durumda. İyi de çalışıyor. Özellikle hücumda çok faydalı oynuyor. Bu nedenle onu daha çok kullanmaya başladık. Bu akşam Petrusev'den de iyi verim aldık. Bu akşam uzunlarımızın da katkısından oldukça memnunum." ifadelerini kullandı.