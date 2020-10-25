Kızılyıldız'ın oyun kurucusu Jordan Loyd, geçtiğimiz haftaya damga vuran isimlerin başında geldi. Takımının CSKA Moskova'yı 86-84 mağlup ettiği karşılaşmada 31 sayı üreten ABD'li basketbolcu, Euroleague sayı krallığında da zirveye çıktı. 4 karşılaşmaya çıkan Loyd, maç başına 23.75 sayı ortalamasıyla rakiplerine açık ara fark yaptı.
Herkes onu konuşuyor
Kızılyıldız'ın oyun kurucusu Jordan Loyd, geçtiğimiz haftaya damga vuran isimlerin başında geldi.
THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50