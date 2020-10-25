Haberler THY EuroLeague Herkes onu konuşuyor

Herkes onu konuşuyor

Kızılyıldız'ın oyun kurucusu , geçtiğimiz haftaya damga vuran isimlerin başında geldi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:45 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Herkes onu konuşuyor

Kızılyıldız'ın oyun kurucusu , geçtiğimiz haftaya damga vuran isimlerin başında geldi. Takımının CSKA 'yı 86-84 mağlup ettiği karşılaşmada 31 sayı üreten ABD'li basketbolcu, Euroleague sayı krallığında da zirveye çıktı. 4 karşılaşmaya çıkan Loyd, maç başına 23.75 sayı ortalamasıyla rakiplerine açık ara fark yaptı.

BİZE ULAŞIN