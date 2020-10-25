Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic, asistleriyle Euroleague'nin öne çıkan basketbolculardan olmayı başardı. Oynadığı 4 karşılaşmada sırasıyla 3, 13, 1 ve 9 asist yapan Sırp basketbolcu, maç başına 6.5 ortalamasıyla bu kategoride zirveye çıktı. 32.5 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, Euroleague'de maç başına da 11 sayı ortalaması yakaladı.
Asist canavarı Vasilije Micic
Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic, asistleriyle Euroleague'nin öne çıkan basketbolculardan olmayı başardı.
THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50