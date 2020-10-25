Asist canavarı Vasilije Micic

Anadolu Efes'in yıldız ismi Vasilije Micic, asistleriyle Euroleague'nin öne çıkan basketbolculardan olmayı başardı. Oynadığı 4 karşılaşmada sırasıyla 3, 13, 1 ve 9 asist yapan Sırp basketbolcu, maç başına 6.5 ortalamasıyla bu kategoride zirveye çıktı. 32.5 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, Euroleague'de maç başına da 11 sayı ortalaması yakaladı.