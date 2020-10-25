Haberler THY EuroLeague Asist canavarı Vasilije Micic

Asist canavarı

Anadolu Efes'in yıldız ismi , asistleriyle 'nin öne çıkan basketbolculardan olmayı başardı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2020 Cumartesi 22:42 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 06:50
Asist canavarı Vasilije Micic

Anadolu Efes'in yıldız ismi , asistleriyle 'nin öne çıkan basketbolculardan olmayı başardı. Oynadığı 4 karşılaşmada sırasıyla 3, 13, 1 ve 9 asist yapan Sırp basketbolcu, maç başına 6.5 ortalamasıyla bu kategoride zirveye çıktı. 32.5 dakika sahada kalan 26 yaşındaki oyuncu, Euroleague'de maç başına da 11 sayı ortalaması yakaladı.

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