Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI

THY Euroleague'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yla oynadığı Türk derbisini 80-71 kaybeden Anadolu Efes, 3. hafta mücadelesinde Alba Berlin ile karşılaşıyor. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Almanya'da rakibini devirerek bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.
Skor sürekli güncellenmektedir.
ALBA BERLIN - ANADOLU EFES: 49-64 (3. periyot oynanıyor)
ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Alba Berlin - Anadolu Efes maçı Mercedes Benz Arena'da oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.