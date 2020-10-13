Haberler THY EuroLeague Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI

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Euroleague'de heyecan devam ediyor. 3. hafta mücadelesinde deplasmanda 'e konuk oluyor. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Almanya'da rakibini devirerek bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı skorunu anbean haberimizden takip edebilirsiniz.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 09:05 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2020 Salı 22:06
Alba Berlin - Anadolu Efes | CANLI

Euroleague'de geçtiğimiz hafta Fenerbahçe Beko'yla oynadığı Türk derbisini 80-71 kaybeden , 3. hafta mücadelesinde ile karşılaşıyor. İlk 2 maçından mağlubiyetle ayrılan lacivert-beyazlılar, Almanya'da rakibini devirerek bu sezonki ilk galibiyetini almak istiyor.

Skor sürekli güncellenmektedir.

ALBA BERLIN - ANADOLU EFES: 49-64 (3. periyot oynanıyor)

ALBA BERLİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Alba Berlin - Anadolu Efes maçı Mercedes Benz Arena'da oynanıyor. Karşılaşma beIN Sports Haber'den canlı yayınlanıyor.

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