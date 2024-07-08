A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu'dan Montella'ya destek! "Hocamız bizi buraya getirdi"

A Milli Takımı'mız, EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maçın ardından büyük bir üzüntü yaşanırken, takım kaptanımız Hakan Çalhanoğlu soyunma odasına giderken gözyaşlarına boğuldu.

Hakan Çalhanoğlu, Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"ÇOK ÇALIŞTIM, ÇOK ÇABALADIM"

Milliyet'e konuşan ay-yıldızlı futbolcu, "Ben zaten genel olarak duygusal bir insanım. Sahada da her zaman ülkemi düşünerek hareket ederim. Bu turnuvada da ülkemin en iyi yere gelmesini istedim. Takım kaptanı olarak sahada çok çalıştım, çok çabaladım, elimden geleni yaptım. Duygusal olmama rağmen ben genelde ağlamam ama konu ülke olunca işler biraz farklı oluyor. Bu yüzden maçtan sonra gözyaşlarımı tutamadım" diye konuştu.

"İYİ İŞLER YAPACAĞIZ"

Teknik direktör Vincenzo Montella'ya destek veren yıldız oyuncu, "Hocamız bizi buraya kadar getirdi, önemli işler başardı. Herkes kendi fikrini, kendi düşüncesini paylaşacaktır ama takım arkadaşlarım, ben ve takımdaki ekipler hocamıza güveniyoruz. Hocamıza ve ekibine şimdiye kadar yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Selçuk Şahin hocamıza, yardımcı hocalarımıza da teşekkür ediyoruz. Herkes çok iyi çalıştı. Buradan ders çıkararak yeni turnuvalara gideceğiz. Ben bu takıma çok güveniyorum. Sonuçta genç bir takımız. Daha iyi işler yapacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.