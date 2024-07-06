Haberler Haberler Hollanda - Türkiye maçı öncesinde Mehmetçik'ten Milli Takım'a destek!

Hollanda - Türkiye maçı öncesinde Mehmetçik'ten Milli Takım'a destek!

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka öncesinde Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından yayınlanan video ile Mehmetçik'ten Milli Takıma destek paylaşımı geldi. İşte o paylaşım...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 15:29 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 15:44
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hollanda - Türkiye maçı öncesinde Mehmetçik'ten Milli Takım'a destek!

EURO 2024'te heyecan Hollanda - Türkiye maçıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşım geldi. Bakanlık, askerlerimizden Milli Takım'a destek paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım...

Bizim Çocuklar yarı final için sahada! İşte Türkiye'nin Hollanda maçı 11'i
Dzeko kafaları karıştırdı!
DİĞER
TRT SPOR YAYIN AKIŞI 6 TEMMUZ 2024 (MİLLİ MAÇ İZLE) | TRT Spor yayın akışı ile bugün hangi maçlar var, Milli maç hangi kanalda şifresiz?
Mehmetçikten A Milli Futbol Takımımıza destek: Milli ruh, milli güç!
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi!
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Maç öncesi Hollanda'dan flaş paylaşım!
Aliyev'den Merih'e destek mesajı!
HİCRİ YILBAŞI OKUNACAK DUALAR DİYANET | 2024 Muharrem ayı kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihler
HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN 2024? | Hicri yılbaşı kaçıncı yılı, önemi nedir DİYANET?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı (6 Temmuz Cumartesi)
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da yoğun mesai! Cimbom'da yoğun mesai! 16:10
Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! Kırkpınar'da ilk tur tamamlandı! 15:59
Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor Fırtına hazırlıklarını sürdürüyor 15:32
Bashiru Lazio'da! Bashiru Lazio'da! 15:17
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 15:04
Yiğido yeni sezona hazırlanıyor Yiğido yeni sezona hazırlanıyor 14:14
Daha Eski
Dzeko kafaları karıştırdı! Dzeko kafaları karıştırdı! 13:56
İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! İşte F.Bahçe ve G.Saray'ın yeni gözdesi! 13:00
Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? Hollanda - Türkiye maçı ne zaman? 12:14
Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! Zaha'dan G.Saray'a transferi hakkında flaş itiraf! 11:42
Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman? Admira Wacker - Fenerbahçe maçı ne zaman? 11:01
Uruguay - Brezilya maçı ne zaman? Uruguay - Brezilya maçı ne zaman? 10:53