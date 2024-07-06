Hollanda - Türkiye maçı öncesinde Mehmetçik'ten Milli Takım'a destek!

EURO 2024'te heyecan Hollanda - Türkiye maçıyla devam ediyor. A Milli Futbol Takımı'mız, Hollanda ile çeyrek finalde karşılaşacak. Müsabaka öncesinde Milli Savunma Bakanlığı resmi sosyal medya hesabından duygulandıran paylaşım geldi. Bakanlık, askerlerimizden Milli Takım'a destek paylaşımında bulundu. İşte o paylaşım...

Millî ruh, millî güç! 🇹🇷 Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz ve kahraman Mehmetçiklerinden, bu akşam Hollanda karşısında yarı final için mücadele edecek olan #BizimÇocuklar'a mesaj var. A Millî Futbol Takımımızın #EURO2024 'te sağlayacağı her başarı milletimizle birlikte engin… pic.twitter.com/V8GUYRxDZm