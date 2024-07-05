Portekiz 0-0 Fransa | Penaltılar: 3-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar yarı finale çıktı!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Fransa, Portekiz'i normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucu 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa karşılaştı. Volksparkstadion'da oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Daniel Cook yaptı. Fransa, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucu Portekiz'i 5-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından Fransa, yarı finalde İspanya ile eşleşti. Portekiz ise turnuvaya veda etti.