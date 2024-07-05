Haberler Haberler Portekiz 0-0 Fransa | Penaltılar: 3-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar yarı finale çıktı!

Portekiz 0-0 Fransa | Penaltılar: 3-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar yarı finale çıktı!

EURO 2024 çeyrek final maçında Portekiz ile Fransa karşı karşıya geldi. Mücadele golsüz tamamlanırken penaltılarla rakibini saf dışı bırakan Fransa adını yarı finale yazdırdı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 00:46 Güncelleme Tarihi: 06 Temmuz 2024 Cumartesi 00:53
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Portekiz 0-0 Fransa | Penaltılar: 3-5 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Fransızlar yarı finale çıktı!

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Fransa, Portekiz'i normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucu 5-3 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Portekiz ile Fransa karşılaştı. Volksparkstadion'da oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Michael Oliver'ın yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Daniel Cook yaptı. Fransa, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta penaltılar sonucu Portekiz'i 5-3 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonucun ardından Fransa, yarı finalde İspanya ile eşleşti. Portekiz ise turnuvaya veda etti.

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