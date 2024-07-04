Haberler Haberler UEFA'dan skandal hareket! Türkiye yerine Avusturya...

UEFA'dan skandal hareket! Türkiye yerine Avusturya...

Son dakika spor haberleri... EURO 2024'te bir skandal daha ortaya çıktı. UEFA'nın Fransız versiyonu çeyrek finale yükselen takımı Avusturya olarak gösterildi.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:20 Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 11:26
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UEFA'dan skandal hareket! Türkiye yerine Avusturya...

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmişti.

Millilerimizin bu başarısının ardından önce Merih Demiral'ın sevincine soruşturma açan UEFA şimdi de yine bir skandalla daha ortaya çıktı.

UEFA'nın Fransızca versiyonu olan sitesinde çeyrek final maçlarının yer aldığı bölümde Türkiye'ye yer verilmedi.

Rakibimiz Hollanda'nın Cumartesi günü çeyrek finalde maç yapacağı takım olarak Türkiye yerine Avusturya gösterildi.

Tabloyu görenler büyük şaşkınlık yaşadı.

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