A Milli Takım'da Arda Güler: İntikam maçı olacağını biliyorduk!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takım, Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Karşılaşmanın ardından galibiyeti değerlendiren Arda Güler, "Kesinlikle inanılmaz bir akşam oldu. Halkımızı mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz. Tüm takım arkadaşlarımın ve abilerimin ayaklarına sağlık. Belirli bir oyun planımız vardı. İnanılmaz bir atmosferdi. Onlar bizi ateşledi. Bunun karşılığını verdik." ifadelerini kullandı.

"İNTİKAM MAÇI OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Öte yandan Arda Güler, "Geçen hazırlık maçında kötü bir yenilgi almıştık. Bunun bir intikam maçı olduğunu biliyorduk." dedi.

Maçtaki oyun planıyla ilgili Arda Güler, "Böyle rakiplere karşı topun arkasında geçtiğimiz zaman hepimizin iyi savunma yapması gerekiyor. Farklı bir pozisyonda oynadım. Hoca beni santrfor olarak oynattı. Belirli bir oyun planımız vardı, benden bağlantı oyuncusu olmamı istiyordu. Ben de bugün bunu yaptığım için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK ÇALIŞTIK VE GALİBİYETİ ALDIK"

Arda Güler ayrıca şunları söyledi, "Bir önceki hazırlık maçında kötü bir sonuç aldık. Hepimiz bunun bir hazırlık maçı olacağını biliyorduk. Onlardan daha iyi olduğumuz biliyorduk. Çok çalıştık ve galibiyeti aldık. Berlin'i hayal edebiliyorum. Buraları gördükten sonra orası da inanılmaz olacak. İnşallah o maçta da halkımızı mutlu ederiz."