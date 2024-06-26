Ukrayna - Belçika maçı CANLI izle (Ukrayna Belçika EURO 2024 canlı yayın)

Ukrayna - Belçika maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024'te heyecan son sürat devam ediyor. Ukrayna ile Belçika, E Grubu üçüncü ve son maçında kozlarını paylaşıyor. Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmada İngiliz hakem Anthony Taylor düdük çalıyor. Kritik karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UKRAYNA - BELÇİKA MAÇINDA İLK 11'LER

Ukrayna: Trubin, Tymchyk, Zabarnyi, Svatok, Matviyenko, Shaparenko, Brazhko, Sudakov, Yaremchuk, Dovbyk

Belçika: Casteels, Vertonghen, Faes, Theate, Castagne, De Bruyne, Onana, Tielemans, Doku, Trossard, Lukaku

Ukrayna - Belçika maçı CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN UKRAYNA - BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Ukrayna - Belçika maçı 26 Haziran Çarşamba günü saat 19:00'da başladı. Karşılaşma TRT 1'den canlı yayınlanıyor.