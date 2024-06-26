Cristiano Ronaldo Portekiz - Gürcistan maçında oynuyor mu? Herkes yedek beklerken flaş karar

EURO 2024 F Grubu üçüncü maçında Portekiz ile Gürcistan karşı karşıya geliyor. A Milli Futbol Takımı'nı ilgilendiren karşılaşmada Portekiz yedek ağırlıklık kadro ile sahaya çıkarken Roberto Martinez dünya yıldızı Ronaldo'yu ilk 11'de başlattı.
İŞTE PORTEKİZ - GÜRCİSTAN MAÇI 11'LERİ
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Gvelesiani, Kashia, Lochoshvili, Dvali, Chakvetadze, Kochorashvili, Kiteishvili, Mikautadze, Kvaratskhelia
Portekiz: Diogo Costa, Dalot, Danilo Pereira, Antonio Silva, Inacio, Neto, Palhinha, Joao Neves, Conceiçao, Felix, Ronaldo