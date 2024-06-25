İngiltere - Slovenya maçı CANLI İZLE | EURO 2024 canlı maç izle

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. C Grubunun son karşılaşmasında İngiltere ile Slovenya karşı karşıya geliyor.
4 puanı bulunan İngiltere galip gelerek son 16 turuna lider olarak yükselmek istiyor. 2 puanı bulunan Slovenya'nın ise galip gelmekten başka şansı olmayacak. Cologne Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.
İngiltere - Slovenya maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
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İNGİLTERE - SLOVENYA İLK 11'LERİ
İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Rice, Gallagher; Saka, Bellingham, Foden; Kane.
Slovenya: Oblak; Karničnik, Drkušić, Bijol, Mlakar; Gnezda Čerin, Elšnik, Mlakar; Šporar, Šeško.
İNGİLTERE - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA ?
İngiltere - Slovenya maçı 25 Haziran Salı günü saat 22.00'de başladı. Karşılaşma TRT 1'de canlı yayınlanıyor.