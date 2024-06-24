Çağlar Söyüncü'den A Milli Takım'a destek mesajı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda 2. sırada olan A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Sakatlığı gerekçesiyle turnuvada yer almayan Çağlar Söyüncü, Ay-yıldızlılara destek paylaşımı yaptı.

28 yaşındaki milli stoper paylaşımında; "Gruba iyi başladık ve bir üst tura çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir konumdayız. Durum böyleyken ve takımımızda bu kadar genç oyuncu varken yapmamız gereken tek şey destek olmak. Hep beraber inanalım ve birlik olalım. Yıllardır söylediğimiz gibi, bir oluruz yolunda" ifadelerini kullandı.