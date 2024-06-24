Haberler Haberler Çağlar Söyüncü'den A Milli Takım'a destek mesajı!

Çağlar Söyüncü'den A Milli Takım'a destek mesajı!

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu'nda 2. sırada yer alan A Milli Futbol Takımımız'a, milli oyuncu Çağlar Söyüncü'den destek mesajı geldi. | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 24 Haziran 2024 Pazartesi 15:07
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Çağlar Söyüncü'den A Milli Takım'a destek mesajı!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'nda 2. sırada olan A Milli Futbol Takımımız, grubun son maçında Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Sakatlığı gerekçesiyle turnuvada yer almayan Çağlar Söyüncü, Ay-yıldızlılara destek paylaşımı yaptı.

28 yaşındaki milli stoper paylaşımında; "Gruba iyi başladık ve bir üst tura çıkma ihtimalimizin çok yüksek olduğu bir konumdayız. Durum böyleyken ve takımımızda bu kadar genç oyuncu varken yapmamız gereken tek şey destek olmak. Hep beraber inanalım ve birlik olalım. Yıllardır söylediğimiz gibi, bir oluruz yolunda" ifadelerini kullandı.

G.Saray'dan ses getirecek transfer operasyonu! 3 ayrılık 4 imza...
Perin'den flaş transfer kararı! F.Bahçe'ye mi gelecek?
DİĞER
TABİİ CANLI İZLE || Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 grup maçları TRT 1 TABİİ canlı yayın izle linki
AK Parti'de 'muhasebe' MYK'sı! 2'si büyükşehir 5 il başkanı değişiyor... Hangi konular masada?
Osayi için o ülkede sıraya girdiler!
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Büyükekşi: Son 16 turuna yükseleceğiz
A Milli Takım'da şok sakatlık!
GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN 2024?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu! Yapılan teklif dudak uçuklattı 15:28
Sivasspor'un kamp programı belli oldu! Sivasspor'un kamp programı belli oldu! 15:28
Osayi için o ülkede sıraya girdiler! Osayi için o ülkede sıraya girdiler! 15:10
Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... Mourinho'yu bekleyen zorlu süreç! En az 6 futbolcu... 14:38
Fransa - Polonya maçı ne zaman? Fransa - Polonya maçı ne zaman? 14:11
G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek G.Saray'dan ABD'li yıldıza görülmemiş teklif! Kulüp tarihine geçecek 13:09
Daha Eski
Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! Buruk'tan o yıldızın ayrılığına izin yok! 12:32
F.Bahçe yeni sezon mesaisine başlıyor! F.Bahçe yeni sezon mesaisine başlıyor! 12:15
Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? Hollanda - Avusturya maçı ne zaman? 12:12
Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? Danimarka - Sırbistan maçı ne zaman? 12:09
İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? İngiltere - Slovenya maçı ne zaman? 12:05
Trabzonspor sezonu açıyor Trabzonspor sezonu açıyor 12:01