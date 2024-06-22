Haberler Haberler Vincenzo Montella'dan Arda Güler sorusuna flaş yanıt!

Vincenzo Montella'dan Arda Güler sorusuna flaş yanıt!

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i sonradan oyuna alan Montella, genç oyuncu hakkında gelen soruya cevap verdi. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 21:21 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 21:42
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Vincenzo Montella'dan Arda Güler sorusuna flaş yanıt!

A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella, Portekiz yenilgisi sonrası açıklamalarda bulundu. Arda Güler'i sonradan oyuna alan Montella, genç oyuncu hakkında gelen soruya cevap verdi.

İşte o sözler...

"Fena bir maç oynamadık. İlk 20 dkaika biz gole çok yaklaştık. İlk dakikalarda bu seviyedeki rakiplere gol bulmazsanız, işini zor oluyor. İlk gol sonrasız moral düştü, toparladık derken ikinci gol... Toparlamaya çalıştık, sonuna kadar mücadele ettik."

"ÜÇ KALECİMİZ DE İYİ"

"Üç tane iyi kalecimiz var. İtalya maçında Altay Bayındır iyi performans gösterdi. Galler maçında da sonradan girdi ve iyiydi. Bu sabah Mert Günok sakatlığıyla uyandık. Altay, Almanya maçında da iyiydi. Üç kalecimiz de iyi. Bir şeyler ters gidince ilk düşman Milli Takım'ın hocası oluyor. Bunun farkındayım. Karar verirken, bildiklerimi uyguluyorum."

"ARDA GÜLER'DE SAKATLIK RİSKİ VARDI"

"İsmail Yüksek çok büyük sakatlıktan geri geliyor. 90 dakika oynamaya hazır değil. 45 dakika farklı, 0 dakika farklı. Zaman verdik, sonuna kadar bekledik. Arda Güler konusunda üzgünüm. Arda yorgundu ve sakatlık riski vardı. Oyuna alırken de düşündüm. 3-0'dayken bir gol atarız düşüncesiyle oyuna aldım."

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