Haberler Haberler Arda Güler neden ilk 11'de değil? Vincenzo Montella açıkladı!

Arda Güler neden ilk 11'de değil? Vincenzo Montella açıkladı!

A Milli Takım, Portekiz ile EURO 2024'te F Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu mücadelede Arda Güler'in ilk 11'de yer almaması gündemi meşgul ediyor. Konuyla ilgili olarak teknik direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 18:56 Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2024 Cumartesi 19:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Arda Güler neden ilk 11'de değil? Vincenzo Montella açıkladı!

A Milli Takım, Portekiz ile EURO 2024'te F Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu mücadelede Arda Güler'in ilk 11'de yer almaması gündem oldu. Konuyla ilgili olarak Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Teknik direktör Montella açıklamasında; "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz." dedi.

"YUNUS'U KOYMAMIZ ÇOK DOĞAL"

İtalyan teknik adam sözlerinin devamında; "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün." sözlerini sarfetti.

Türk Telekom
Türkiye - Portekiz maçı CANLI
DİĞER
Verdiği kilolarla gündemdeydi... Güldür Güldür'ün İbrahim'i Rüştü Onur Atilla'nın 10 yıllık evliliği bitti! Rüştü Onur Atilla ile Sinem Ayyıldız boşandı
EURO 2024: Türkiye - Portekiz | CANLI
G.Saray'a Hollandalı kanat! EURO 2024'ün ardından gelecek
F.Bahçe'den günün bombası! Böyle açıkladı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Türkiye - Portekiz maçı CANLI
Gürcistan ile Çekya berabere kaldı!
İSKİ 22 HAZİRAN rakamları
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli bocceci Nurda Gül Şen Avrupa şampiyonu oldu Milli bocceci Nurda Gül Şen Avrupa şampiyonu oldu 17:04
Dev transfer harekatı! İmzalar peş peşe Dev transfer harekatı! İmzalar peş peşe 16:59
F.Bahçe'den günün bombası! Böyle açıkladı F.Bahçe'den günün bombası! Böyle açıkladı 16:11
Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... Mauro Icardi'den Batshuayi sözleri! Transferi... 15:22
Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu Oosterwolde kapışması! Bonservisi belli oldu 14:56
İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Michy'nin yerine... İşte F.Bahçe'nin yeni golcüsü! Michy'nin yerine... 14:42
Daha Eski
Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya! Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya! 14:34
Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman? 14:23
Belçika - Romanya maçı ne zaman? Belçika - Romanya maçı ne zaman? 14:12
F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız F.Bahçe'den G.Saray'a transfer! İşte o yıldız 13:12
Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı ne zaman? 12:50
Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri başladı 12:46