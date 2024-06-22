Arda Güler neden ilk 11'de değil? Vincenzo Montella açıkladı!

A Milli Takım, Portekiz ile EURO 2024'te F Grubu'nda kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Bu mücadelede Arda Güler'in ilk 11'de yer almaması gündem oldu. Konuyla ilgili olarak Montella açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI:

Teknik direktör Montella açıklamasında; "Son 2 gündür koruduk Arda'yı, belirli bir yorgunluğu vardı. Onunla ve doktorla konuştuk. Riske girmek istemedik. Tüm kalbimle umuyorum ki ona ihtiyacımız olmaz ikinci yarıda da. Sabah uyanınca Mert'in problemi ile karşılaştık. Bugün bize yardımcı olamayacak. Diğer kalecilerimizle devam ediyoruz." dedi.

"YUNUS'U KOYMAMIZ ÇOK DOĞAL"

İtalyan teknik adam sözlerinin devamında; "Yunus'u koymamız çok doğal şu anda. Oradaki, kanattaki futbolcular en çok efor sarf eden futbolcular. O yüzden Yunus'u tercih ettik bugün." sözlerini sarfetti.