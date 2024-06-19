Haberler Haberler Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI İZLE | EURO 2024

Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024 B Grubu'nda Hırvatistan ile Arnavutluk karşı karşıya geliyor. Hırvatistan - Arnavutluk maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2024 Çarşamba 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hırvatistan Arnavutluk maçı CANLI İZLE | EURO 2024

EURO 2024'te heyecan tüm hızıyla sürüyor. B Grubu'nda mücadele eden Hırvatistan ile Arnavutluk, Almanya'nın Hamburg kentinde bulunan Volksparkstadion'da karşı karşıya geliyor.

TSİ 16.00'da başlayan mücadele TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Hırvatistan, gruptaki ilk maçında İspanya'ya 3-0 yenilirken; Arnavutluk ise İtalya'ya 2-1 mağlup oldu.

📺HIRVATİSTAN ARNAVUTLUK MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

HIRVATİSTAN - ARNAVUTLUK İLK 11'LER

Hırvatistan: Livakovic, Juranovic, Sutalo, Gvardiol, Perisic, Brozovic, Modric, Kovacic, Majer, Kramaric, Petkovic

Arnavutluk: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Laçi, Asani, Bajrami, Rey Manaj

Türk Telekom
G.Saray'a Batshuayi sonrası bir golcü daha!
DİĞER
Fazla kilolarından hızla kurtulan Demet Akalın sahne tarzı ile düşman çatlattı! "Nerede kalmıştık?"
Almanya'da 'teröristan' buluşması! PYD elebaşı İlham Ehmed'den "Türkiye'ye karşı bize yardım edin" çağrısı | ABD ve YPG'den ortak tatbikat
G.Saray'dan Gürcü yıldıza kanca! Milli maç sonrası...
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Meler'e UEFA'dan bir görev daha!
Juventus'tan Kenan Yıldız paylaşımı!
A101 ALDIN ALDIN 20 HAZİRAN | A101 indirimli ürünler kataloğu
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 19 HAZİRAN rakamları
ŞOK HAFTANIN FIRSATLARI | 19 - 25 Haziran ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir'in rakibi belli oldu! Başakşehir'in rakibi belli oldu! 15:36
G.Saray transferi açıkladı G.Saray transferi açıkladı 15:00
Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı Süper Lig'de yeni sezonun harcama limitleri açıklandı 14:46
Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam Zaha G.Saray'a veda ediyor! İşte kasaya girecek rakam 14:31
Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu Filenin Sultanları'nın Paris 2024'teki rakipleri belli oldu 14:29
Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? 14:29
Daha Eski
Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? Fenerbahçe - Lugano maçı ne zaman? 14:18
Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! Manisa FK Çağdaş Çavuş ile anlaştı! 13:56
F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... F.Bahçe'den Lukaku sürprizi! Mourinho reddetmişti ama... 13:41
Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? Türkiye - Portekiz maçı ne zaman? 13:37
Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu 12:19
Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... Clauss'tan G.Saraylıları heyecanlandıran açıklama! Transfer... 12:07