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Fransa tek attı

D Grubu maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0'lık skorla kazandı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024 Salı 06:50
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Fransa tek attı

D Grubu maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golü Maximilian Wöber (kendi kalesine) attı. Avusturya defansını aşmakta zorluk yaşayan Fransa, zaman zaman bulduğu etkili ataklarda ise farkı arttıracak skora gidemedi ve 1-0'lık skorla yetindi.

Maçın son anlarında girdiği ikili mücadelenin ardından burnunda kanama meydana gelen ve tedavi sonrası kanama durmadan sahaya girdiği sarı kart gören Mbappe'de kırk olduğu öne sürüldü.

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