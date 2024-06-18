Fransa tek attı

D Grubu maçında turnuvanın favorileri arasında gösterilen Fransa, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Merkur Spiel Arena'da oynanan maçı Fransa 1-0'lık skorla kazandı. Karşılaşmada Fransa'ya galibiyeti getiren golü Maximilian Wöber (kendi kalesine) attı. Avusturya defansını aşmakta zorluk yaşayan Fransa, zaman zaman bulduğu etkili ataklarda ise farkı arttıracak skora gidemedi ve 1-0'lık skorla yetindi.

Maçın son anlarında girdiği ikili mücadelenin ardından burnunda kanama meydana gelen ve tedavi sonrası kanama durmadan sahaya girdiği sarı kart gören Mbappe'de kırk olduğu öne sürüldü.