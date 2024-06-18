Arda Güler: Bu golün hayalini kuruyordum!

A Milli Takım, EURO 2024'te F Grubu ilk maçında Gürcistan'ı 3-1'lik skorla mağlup ederken genç yetenek Arda Güler mücadelede kaydettiği gol hakkında dikkat çeken ifadelere yer verdi.

İŞTE ARDA GÜLER'İN AÇIKLAMALARI:

İnanılmaz hisler içindeyim. Çünkü, bu golün hayalini kuruyordum. Buradaki insanlara mutluluk yaşatmak istiyordum. Bana inanılmaz sevgi var, ben de bunu karşılığını vermek için çok çalışıyorum. Böyle gollerle umarım onları mutlu edebilirim.

Toplara vuruyorum böyle. İdman sonlarında böyle vuruşları çok çalışıyorum. Maçta da böyle gol attığım için çok mutlu oldum. Kazandığımız için çok mutluyuz. Herkese armağan olsun.

Ancelotti Hocamız maçtan önce bana mesaj attı, başarılar diledi. Real Madrid'in desteği de beni çok motive ediyor. Buradaki herkesin hakkını vermek gerekiyor. İnanılmaz bir atmosfer vardı.