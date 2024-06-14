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Almanya 5-1 İskoçya (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'ün açılış maçında Almanya ile İskoçya karşı karşıya geldi. A Grubu'ndaki mücadelede kazanan taraf 5-1'lik skorla Panzerler oldu. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Haziran 2024 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 01:14
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Almanya 5-1 İskoçya (MAÇ SONUCU ÖZET)

EURO 2024'ün açılış mücadelesinde Almanya ile İskoçya kozlarını paylaştı. A Grubu'ndaki karşılaşmada Almanya sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) A Grubu'nda Almanya ile İskoçya arasında yapılan açılış maçının ilk yarısı 3-0 Almanya'nın üstünlüğüyle sona erdi.

10. dakikada ev sahibi Almanya öne geçti. Soldan uzun atılan pasla sağ kanatta topla buluşan Kimmich, pasını yerden derinlemesine ceza yayına gönderdi. Buraya hareketlenen Wirtz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

19. dakikada Almanya farkı 2'ye çıkardı. İlkay Gündoğan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Havertz, şut açısını kaybedince topu geriden gelen Musiala'ya aktardı. Hafif sol çaprazda meşin yuvarlakla buluşan Musiala, bir rakibinden şık bir şekilde sıyrıldıktan sonra penaltı noktası civarından çektiği şutla fileleri havalandırdı: 2-0.

25. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerindeki Musiala, Christie'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Turpin penaltı noktasını gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından pozisyonun dışarıda olduğu anlaşıldı ve penaltı iptal edildi.

39. dakikada Rüdiger'in ceza sahası dışından şutunda top haleci Gunn'da kaldı.

42. dakikada Almanya, VAR incelemesiyle penaltı kazandı. Kimmich'in sağdan ortasında altıpas önünde yükselen İlkay'ın kafayla vurduğu topu kaleci Gunn güçlükle çeldi. Dönen topu tamamlamak isteyen İlkay, Porteous'un sert müdahalesiyle yerden kaldı. Fransız hakem Turpin, pozisyonda önce devam kararı verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Turpin, penaltı noktasını gösterirken, Porteous'u da kırmızı kartla oyundan attı.

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45+1. dakikada penaltıda topun başına geçen Havertz, ağları havalandırdı: 3-0.

Mücadelenin devre arasına Almanya 3 farklı üstün girdi.

68. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Bir kişi fazla oynamanın avantajıyla baskıyı artıran Almanya'da sahneye bu kez Füllkrug çıktı. Ceza sahası içinde İskoçya savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan 31 yaşındaki futbolcu, düzgün ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı: 4-0.

76. dakikada Almanya'nın golü VAR'a takıldı. Soldan yapılan ortada altıpas önünde topu kontrol eden Füllkrug, farkı 5'e çıkaran golü kaydetti. Yapılan inceleme sonucunda Füllkrug'un ofsaytta olduğu anlaşıldı ve gol iptal edildi.

87. dakikada İskoçya farkı 3'e indirdi. Robertson'un sağdan kullandığı serbest vuruşta arka direğe gelen topu McKenna kaleye göndermek istedi. Tehlikeyi önlemek isteyen Rüdiger ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 4-1.

90+3. dakikada Almanya, yeniden farkı 4'e çıkardı. Ceza yayı gerisinde topla buluşan Emre Can'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu: 5-1.

Bu golün santrası yapılmadı ve Almanya, A Grubu'na 3 puanla başladı.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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