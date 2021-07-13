Yenilmez armada İtalya!

EURO 2020 finalinde İngiltere'ye penaltılarla üstünlük kurarak kupayı 53 yıl aradan sonra kazanan İtalya, tarihi bir başarıya imza attı. Gruptaki Türkiye galibiyetiyle EURO 2020 serüvenine başlayan İtalyanlar, 7 maçta hiç kaybetmedi ve Wembley'de mutlu sona ulaştı. Mancini'nin öğrencileri, şampiyonluk kupasıyla birlikte başkent Roma'ya geldi. İtalya Milli Takım Kaptanı Giorgio Chiellini'nin, elinde kupa ve kafasında kral tacıyla otobüsten otele geçerken taraftarların tezahüratına eşlik ettiği görüldü. Taraftarlar şampiyonluğu takımla birlikte kutladı. İtalyan taraftarlar, oyunculardan takım kaptanı Giorgio Chiellini ile Leonardo Bonucci'ye ve ayrıca Teknik Direktör Roberto Mancini'ye yoğun sevgi gösterisinde bulundu.

BÜYÜK SÜRPRİZ CHIESA

İtalya adına turnuvanın önemli sürprizlerinden biri Chiesa oldu. İlk etapta as kadroda yer almayan 23 yaşındaki oyuncu, daha sonra formayı kaptı. Son 16'da Avusturya, yarı finalde de İspanya ağlarına gol bırakarak zaferde büyük rol oynadı. Finalde ise harika oyunu sonrasında 86'da sakatlanarak oyundan çıkan Chiesa, önümüzdeki yıllara damga vuracağını kanıtladı.

KRİZİN ADI SOUTHGATE

İngiltere Milli Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate, finalde yaptığı hamlelerle çok tartışıldı. 120'de penaltılar için Rashford ve Sancho'yu oyuna alan Southgate, iki isim de penaltıyı kaçırınca eleştirilerin odağı oldu. 50 yaşındaki çalıştırıcı, "Daha önce kulüplerinde uzun vadede ne yaptıklarına bakmıştık. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Kimseyi suçlayamayız" ifadelerini kullandı.

EVİMİZE GELİYOR

İtalya'nın EURO 2020 şampiyonluğu ülke basınında geniş şekilde yer buldu. La Gazzetta dello Sport, "Çok güzel" manşetiyle Avrupa Şampiyonluğu'nu duyurdu. Gazetedeki bir başka yazıda da İngilizlerin "Kupa evine geliyor" sözüne atfen "Kupa evine geliyor ama bizim evimize. 53 yıl sonra." ifadeleri yer aldı. Corriere dello Sport, "(Kupa) Bizim" başlığını kullanırken; Tuttosport gazetesi de "Sadece biziz" manşetini attı. La Repubblica da "Avrupa bizim" manşeti ile İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu okuyucularına duyurdu. Corriere della Sera gazetesi de İtalya'nın Avrupa Şampiyonluğu'nu "Şampiyon biziz" manşetiyle duyurdu.



VAZGEÇİLMEZ İKİLİ

İtalyan savunmasının bel kemiği olan Chiellini ile Bonucci, turnuva öncesinde yapılan yaşlılar eleştirilerine sahada cevap verdi. Yıllardır beraber oynayan ve turnuvada da harika bir performans gösteren iki oyuncu, Avrupa Şampiyonası zaferinde ön plana çıktı. Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken; ülkesine de kupayı getirdi.

RÖNESANSI GERÇEKLEŞTİRDİ

2018'de geldiğinde 1958'den sonra ilk defa Dünya Kupası'na katılamayan bir ekibe sahip olan Mancini, 3 yılda bunu unutturdu. 37 maçta 28 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldığı Gök Maviler'de, 'Rönesans tablosu'nun mimarı oldu.



Finalde iki penaltı kurtaran Gianluigi Donnarumma, turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. EURO 2020'de 7 maçta da forma giyen 22 yaşındaki kaleci, sadece 3 gol yedi.