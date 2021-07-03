Son dakika spor haberi: Leonardo Spinazzola'dan İtalya'yı yıkan haber! Aşil tendonu koptu

EURO 2020 heyecanı sürerken ilk yarı finalistler İspanya ile İtalya oldu. A Milli Futbol Takımı'mızla aynı grupta yer alan İtalya, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Gök Maviler, Belçika'yı mağlup ederken sol beki Leonardo Spinazzola'dan gelen haberle yıkıldı.

Belçika maçında depar atarken bir anda kendini yerde bulan 28 yaşındaki Roma'lı yıldızın aşil tendonunun koptuğu açıklandı. Yıldız futbolcu sahayı gözyaşları içerisinde ve sedyede terk etmişti. Spinazzola'nın hem EURO 2020'de artık forma giyemeyeceği hem de aylarca sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.