Son dakika EURO 2020 haberi: Belçika - İtalya 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya geldi. 31'inci dakikada İtalya öne geçti. Belçika savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Verratti pasını ceza sahası içerisindeki Barella'ya aktardı. Bu oyuncunun iki rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 44'üncü dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan Belçika yarı sahasına giren İnsigne, Tielemans'tan sıyrıldı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla plase bir vuruş yapan Insigne, meşin yuvarlağı kaleci Courtois'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-2. 45+2'nci dakikada Belçika'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lukaku, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2'nci yarıda Belçika'nın skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNALDE RAKİP İSPANYA!

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika'yı mağlup eden İtalya, İsviçre'yi seri penaltı atışları sonucu geçen İspanya ile yarı finalde eşleşti. İki takım arasındaki yarı final mücadelesi 6 Temmuz Salı günü Wembley Stadı'nda oynanacak.