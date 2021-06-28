Fransa - İsviçre 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Penaltılar: Fransa 4-5 İsviçre

EURO 2020 son 16 turunda Fransa ile İsviçre karşı karşıya geldi. Romanya'nın Bükreş Ulusal Stadyumu'nda oynanan mücadelede Arjantinli hakem Fernando Rapallini düdük çaldı. Heyecan düzeyi yüksek geçen kritik müsabakanın normal süresi 3-3 bitti. Fransa'nın gollerini 57 ile 59. dakikalarda Karim Benzema ve 75. dakikada Paul Pogba kaydetti. İsviçre'nin golleri 15 ile 81. dakikada Seferovic ve 90. dakikada Gavranovic'ten geldi. Uzatmalarda gol sesi çıkmadı ve mücadele seri penaltı atışlarına gidildi. Penaltılarda rakibini 4-5 mağlup eden İsviçre çeyrek finale adını yazdırdı.

ÇEYREK FİNALDE RAKİP İSPANYA!

Fransa'yı penaltılar sonucu mağlup eden İsviçre, çeyrek finalde İspanya ile eşleşti. İsviçre ile İspanya'yı karşı karşıya getirecek Çeyrek final maçı 2 Temmuz Cuma günü Rusya'nın Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak.