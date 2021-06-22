İskoçya kampında corona skandalı!

EURO 2020'de koronavirüs kuralları bir hayli sıkı tutuluyor. Ancak İskoçya kampındaki bir olay Instagram paylaşımıyla ortaya çıktı. Takımın 20 yaşındaki orta sahası Billy Gilmour'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kurallar gereği genç oyuncunun hemen izole olarak tek başına karantinaya girmesi gerekiyordu. Ancak Andy Robertson ile John McGinn masa tenisi oynarken karantinada olması gereken Gilmour yanlarına geldi.

YAPTIRIM GELEBİLİR

Andy Robertson da bu anları İnstagram'dan paylaştı. Sonrasında bu paylaşımını silse de olay skandala dönüştü. Herkes, Glimour'un dolayısıyla İskoçya'nın koronavirüs kurallarını çiğnediğini gördü. Bu skandal paylaşım üzerine gözler UEFA'ya çevrildi. Birçok konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden UEFA'nın İskoçya'ya karşı nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak ediliyor. İskoçya Futbol Federasyonu bir sıkıntı olmayacağını belirtse de Glimour ciddi biçimde uyarıldı.