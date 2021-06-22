Haberler Euro 2020 İskoçya kampında corona skandalı!

kampında corona skandalı!

Robertson, ile masa tenisi oynarken yanlarına corona virüsü (koronavirüs) testi pozitif çıkan geldi. Robertson, Gilmour’un videosunu paylaştı. Hemen silse de güvenlik kurallarının çiğnendiği görüldü.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Haziran 2021 Salı 06:50
İskoçya kampında corona skandalı!

'de koronavirüs kuralları bir hayli sıkı tutuluyor. Ancak kampındaki bir olay paylaşımıyla ortaya çıktı. Takımın 20 yaşındaki orta sahası 'un koronavirüs testi pozitif çıktı. Kurallar gereği genç oyuncunun hemen izole olarak tek başına karantinaya girmesi gerekiyordu. Ancak ile masa tenisi oynarken karantinada olması gereken yanlarına geldi.

YAPTIRIM GELEBİLİR
Andy Robertson da bu anları İnstagram'dan paylaştı. Sonrasında bu paylaşımını silse de olay skandala dönüştü. Herkes, Glimour'un dolayısıyla İskoçya'nın koronavirüs kurallarını çiğnediğini gördü. Bu skandal paylaşım üzerine gözler 'ya çevrildi. Birçok konuda sıfır tolerans ilkesiyle hareket eden UEFA'nın İskoçya'ya karşı nasıl bir yaptırım uygulayacağı merak ediliyor. bir sıkıntı olmayacağını belirtse de Glimour ciddi biçimde uyarıldı.

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