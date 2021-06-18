Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberleri: Corona virüsü testi negatif çıkan Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor

Son dakika spor haberleri: Corona virüsü testi negatif çıkan yeniden 'na dahil oluyor

Son dakika spor haberi: 'nda 6 Haziran'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı için takımdan uzaklaştırılıp evinde karantinaya alınan 'in testlerinin negatif çıkması sonrasında yeniden milli takımın kampına dahil olacağı bildirildi. Karantinada olduğu dönemde herhangi bir hastalık belirtisi görülmeyen Busquets, evde özel antrenmanlar yapmıştı.

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2021 Cuma 14:19
Son dakika spor haberleri: Corona virüsü testi negatif çıkan Sergio Busquets yeniden İspanya Milli Takımı'na dahil oluyor

ve milli takım teknik heyetinden İspanyol basınına verilen bilgilerde, Busquets'in, 'nda maçların oynandığı kentinde kampta olan milli takıma bugün dahil olacağı belirtildi.

Takım kaptanı olan Busquets'in yarın 'ya karşı oynanacak maçta forma giymesi beklenmese de 23 Haziran'da 'ya karşı yapılacak gruptaki son karşılaşmada dakika alabileceği ifade edildi.

'nda 8 Haziran'da Covid-19 testi pozitif çıkan ise test sonucunun yanlış olduğunun anlaşılmasının ardından 11 Haziran'da tekrardan kampa dahil edilmişti.

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