Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...

EURO 2020'nin ikinci gününde oynanan Danimarka-Finlandiya müsabakasında Danimarka'nın tecrübeli oyuncusu Eriksen bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirmesi herkesi şoke etmişti. Yıldız futbolcu bilincini kaybetmiş, doktorların saha ortasında kalp masajı ve diğer tıbbi müdahaleleriyle hayatta kalmıştı.
Sağlık durumu günden güne iyiye giden 29 yaşındaki futbolcunun tedavisi sürerken, takımı Danimarka gruptaki ikinci maçında Belçika ile karşı karşıya geldi.
Kopenhag Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin 10. dakikasında topu dışarı atan futbolcular, tüm stat Eriksen'i alkışlarken Tribünde "Tüm Danimarka seninle Eriksen" pankartı açıldı ve duygusal anlar yaşandı.
İşte o anlar...