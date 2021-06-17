Haberler Euro 2020 Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...

Son dakika spor haberi: - maçında duygusal anlar! unutulmadı...

Son dakika spor haberi... 'de heyecan ikinci maçlarla sürerken, Danimarkalı futbolcu karşısında oynanan ilk maçta kalp krizi geçirerek bir anda yere yığılmış, doktorların erken müdahalesi sonrası hayata tutunmayı başarmıştı. Grubun ikinci maçında oynanan - maçında da tecrübeli futbolcu unutulmadı. İşte o anlar...

Euro 2020 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:51 Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2021 Perşembe 19:51
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...

'nin ikinci gününde oynanan - müsabakasında Danimarka'nın tecrübeli oyuncusu bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirmesi herkesi şoke etmişti. Yıldız futbolcu bilincini kaybetmiş, doktorların saha ortasında kalp masajı ve diğer tıbbi müdahaleleriyle hayatta kalmıştı.

Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...

Sağlık durumu günden güne iyiye giden 29 yaşındaki futbolcunun tedavisi sürerken, takımı gruptaki ikinci maçında ile karşı karşıya geldi.

Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...

Kopenhag Parken Stadı'nda oynanan mücadelenin 10. dakikasında topu dışarı atan futbolcular, tüm stat 'i alkışlarken Tribünde "Tüm seninle Eriksen" pankartı açıldı ve duygusal anlar yaşandı.

İşte o anlar...

Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...
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