Son dakika spor haberi: Danimarka-Belçika maçında duygusal anlar! Eriksen unutulmadı...

EURO 2020'nin ikinci gününde oynanan Danimarka-Finlandiya müsabakasında Danimarka'nın tecrübeli oyuncusu Eriksen bir anda yere yığılarak kalp krizi geçirmesi herkesi şoke etmişti. Yıldız futbolcu bilincini kaybetmiş, doktorların saha ortasında kalp masajı ve diğer tıbbi müdahaleleriyle hayatta kalmıştı.