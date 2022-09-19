Rocstar Games'ten sızdırılan görüntülerle ilgili resmi açıklama geldi! O videolara nasıl ulaştılar?

GTA 6'nın görüntülerinin sızdırılmasının ardından Rocstar Games harekete geçti. GTA 6'nın nasıl sızdırıldığı hakkında açıklama geldi. Sosyal medyada gündem olan GTA 6'nın görüntülerinin yayınlanması üzerine oyuncuların sorularına yanıt gelmiş oldu.



ROCSTAR GAMES DOĞRULADI

Rocstar Games şirketi görüntüleri doğruladı. GTA 6'nın yayınlanmasının üzerine Rocstar Games şirketi,

"Yakın zamanda yetkisiz birinin yeni GTA oyununun erken geliştirme görüntüleri dahil, gizli bilgilere yasadışı bir şekilde eriştiği ve sistemlerimizden gizli bilgileri indirdiği bir ağ saldırısına maruz kaldık." açıklamasında bulundu.



Oyunun görüntüleri hacker tarafından "Yakında daha fazla veri sızdırabilirim, GTA 5 ve 6'nın kaynak kodu ve GTA 6 test sürümü elimde." sözleriyle GTAForums üzerinden paylaşılmıştı.

Rockstar, "Bir sonraki oyunumuzun herhangi bir detayını sizinle bu şekilde paylaştığımız için büyük hayal kırıklığı yaşıyoruz. Yeni Grand Theft Auto oyunu üzerindeki çalışmalarımız planlandığı gibi devam edecek ve siz oyuncularımıza beklentilerinizi gerçekten aşan bir deneyim sunmaya her zamanki gibi kararlıyız." İfadelerini kullandı.

GTA 6 GÖRÜNTÜLERİ KALDIRILDI

GTA 6'nın görüntülerinde Vice City'de geçtiği ve Bonnie & Clyde'dan ilham alan bir soygun hikayesi olacağı belli oldu. Rockstar sahibi Take-Two, sızdırılan GTA VI görüntülerinin internetten kaldırılması için DMCA talebinde bulundu. GTAForums, şirketin talebi üzerine görüntüleri siteden kaldırdı.