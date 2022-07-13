Haberler ESPOR PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman gelecek? PUBG güncellemesi ile gelecek yeni özellikler ne?

PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman gelecek? PUBG güncellemesi ile gelecek yeni özellikler ne?

Çıktığı ilk tarihten bu yana milyonlarca kullanıcıya ulaşan PUBG Mobile için güncelleme gelmesi heyecanla bekleniyordu. Oyunseverler arama motorlarında sık sık PUBG Mobile güncelleme tarihi ve yeni özellikleri araştırıyor. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman,saat kaçta gelecek?

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 13 Temmuz 2022 Çarşamba 17:30
PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman gelecek? PUBG güncellemesi ile gelecek yeni özellikler ne?

Tüm dünyayı kasıp kavuran PUBG Mobile, yeni sürümü ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. PUBG Mobile'ın güncelleme tarihi açıklandı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi sosyal medya ve arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman,saat kaçta gelecek?

PUBG MOBILE 2.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA GELECEK?

PUBG Mobile 2.1 güncellemesi 11 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00'de yayınlanacağı söylenmişti. Apple App Stor için güncelleme tarihi 13 Temmuz 01:00 (UTC +0) APK, 13 Temmuz 01:45 (UTC +0) ve Google Play Store içi 13 Temmuz 04:00 (UTC +0) yayın tarihi olarak belirtildi. Dileyenler telefonlarının store kısmından oyunun güncellemesini yapabilir.

PUBG MOBILE GÜNCELLEME ÖZELLİKLERİ

  • Yeni Temalı Mod: Antik Gizem
  • BLACKPINK'in ilk global sanal konseri
  • Yenilenen Sohbet Özelliği: Sohbet özelliğini tek dokunuşla açabilme
DİĞER
Alişan'ın eşi Buse Varol adeta eridi! İncecik kalan Buse Varol'un bikinili pozları sosyal medyayı yaktı geçti!
'Su'dan sebep! Iğdır'da akraba kavgası: Çok sayıda yaralı var
Mesut Özil'in yeni adresi resmen belli oldu!
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası! Uruguaylı yıldız...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İstanbul Wildcats MSI 2022'ye veda etti
Xbox Game Pass'e yeni oyunlar eklendi!
Zamlı bekçi maaşları ne kadar oldu?
DOLAR NE KADAR OLDU?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer Cimbom'da dev operasyon! 7 ayrılık 3 transfer 17:43
Kayserisporlu Emre Demir Barcelona'ya gitti Kayserisporlu Emre Demir Barcelona'ya gitti 17:29
Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması! Galatasaray'dan Cenk Ergün açıklaması! 17:15
F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası! Uruguaylı yıldız... F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası! Uruguaylı yıldız... 16:57
F:Bahçe resmen açıkladı! "Sözleşmesi feshedildi" F:Bahçe resmen açıkladı! "Sözleşmesi feshedildi" 16:33
Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? 16:17
Daha Eski
Mesut Özil'in yeni adresi resmen belli oldu! Mesut Özil'in yeni adresi resmen belli oldu! 15:49
Sterling City'den resmen ayrıldı! Yeni takımı... Sterling City'den resmen ayrıldı! Yeni takımı... 15:39
Beşiktaş'tan Serdar'a cevap geldi! "Gerçekle ilgisi yok" Beşiktaş'tan Serdar'a cevap geldi! "Gerçekle ilgisi yok" 15:13
Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? Mol Fehervar - Galatasaray maçı saat kaçta? 14:45
Süper Lig ekibi Batshuayi'yi istiyor! Süper Lig ekibi Batshuayi'yi istiyor! 14:39
Beşiktaşlı yönetici açıkladı! Transfer... Beşiktaşlı yönetici açıkladı! Transfer... 14:34