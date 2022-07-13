PUBG Mobile 2.1 güncelleme ne zaman gelecek? PUBG güncellemesi ile gelecek yeni özellikler ne?

Tüm dünyayı kasıp kavuran PUBG Mobile, yeni sürümü ile oyunseverlerin karşısına çıkacak. PUBG Mobile'ın güncelleme tarihi açıklandı. Bu gelişmenin ardından birçok kişi sosyal medya ve arama motorlarında detayları araştırmaya başladı. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman,saat kaçta gelecek?

PUBG MOBILE 2.1 GÜNCELLEMESİ NE ZAMAN,SAAT KAÇTA GELECEK?

PUBG Mobile 2.1 güncellemesi 11 Temmuz Pazartesi günü saat 11:00'de yayınlanacağı söylenmişti. Apple App Stor için güncelleme tarihi 13 Temmuz 01:00 (UTC +0) APK, 13 Temmuz 01:45 (UTC +0) ve Google Play Store içi 13 Temmuz 04:00 (UTC +0) yayın tarihi olarak belirtildi. Dileyenler telefonlarının store kısmından oyunun güncellemesini yapabilir.

PUBG MOBILE GÜNCELLEME ÖZELLİKLERİ