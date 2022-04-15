Haberler ESPOR Epic Games haftanın ücretsiz oyunları: XCOM 2 ve Insurmountable

Epic Games haftanın ücretsiz oyunları: XCOM 2 ve Insurmountable

Epic Games'ten oyunseverleri sevindiren bir haber geldi. Epic Games, bu hafta başarılı iki oyun XCOM 2 ve Insurmountable'ı ücretsiz olarak satışa sundu. Peki, XCOM 2 ve Insurmountable'ın sistem gereksinimleri neler? Tüm detaylar haberimizde...

ESPOR Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 17:00 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2022 Cuma 17:30
Epic Games haftanın ücretsiz oyunları: XCOM 2 ve Insurmountable

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, XCOM 2 ve Insurmountable. Oyunların Steam'deki toplam değeri 298 TL. Hediyeyi 21 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak.

XCOM 2 Nasıl Bir Oyun?

İlk defa 2012 yılında yayınlanmış olan XCOM yapımının devamı niteliğinde olan oyun, 2016 yılında gelmiş iddialı strateji oyunlarından biri.

Oyunda hikaye olarak dünyanın uzaylı güçlerin eline geçmesi konu ediniyor. İnsanlığın son kalesi olan XCOM merkezinin de kontrolünün kaybedilmesiyle beraber yeni oyun karşımıza çıkıyor.

XCOM merkezinden kalan kuvvetlerle uzaylılara karşı son bir direniş göstereceğiniz iddialı bir strateji oyunu.

XCOM 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 3 GHz 4 çekirdekli ve üzeri işlemciler
Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da ATI Radeon HD 7970
RAM: 8 GB
Depolama: 45 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da üzeri işletim sistemleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz ya da eşdeğer AMD
Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 ya da ATI Radeon HD 5770
RAM: 4 GB
Depolama: 45 GB
İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Insurmountable Nasıl Bir Oyun?

Macera severler için harika bir oyun. Tırmanış sporunu yaşayabileceğiniz oyunda, hayati değerlerinizi sürekli kontrol ederek çeşitli dağ tırmanışları yapıyorsunuz.

Tam bir hayatta kalma simülasyon oyunu diyemeyiz ama bu yönü de dikkat çekici. Özellikle tırmanış için çok çeşitli alternatiflerin olması dikkat çekici.

Insurmountable Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD FX 9590 ya da Intel Core i7-3770 ve üstü modeller
Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 ya da Nvidia GTX 970 ve üzeri
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit ya da Windows 10 64 bit

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD FX 6300 ya da Intel Core i5-4460
Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260x ya da Nvidia GeForce GTX 670
RAM: 8 GB
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 ya da 10

DİĞER
Evliliklerinde 14 yılı devirdiler! Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan’la ilgili açıklamaları şaşkınlık yarattı! Güzel bir kadın gördüğümde…
Nakliyeciler ile galericiler birbirine girdi! Lüks araçlar arasında bir kişi bıçaklandı
Kartal Sebastian Nanasi'yi gündemine aldı!
F.Bahçe transferi resmen açıkladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan e-sporculara destek!
Fortnite'tan Ukrayna'ya yardım! 3 günde toplanan para...
Güneş fırtınası nedir? Güneş fırtınası ne zaman olacak? Güneş fırtınasının dünyaya etkileri neler?
Ayasofya Fatih Medresesi açılıyor
15 Nisan barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? Trabzonspor - Karagümrük maçı saat kaçta? 16:42
Burnley 10 yıllık hocasıyla yollarını ayırdı! Burnley 10 yıllık hocasıyla yollarını ayırdı! 16:30
Metin Öztürk'ten Antalyaspor'a Nuri Şahin yanıtı! Metin Öztürk'ten Antalyaspor'a Nuri Şahin yanıtı! 16:27
Denizli'den kritik galibiyet! Denizli'den kritik galibiyet! 16:24
Juventus Cuadrado'nun sözleşmesini yeniledi! Juventus Cuadrado'nun sözleşmesini yeniledi! 16:21
Barcelona'da ibre Inaki Pena'ya döndü! Barcelona'da ibre Inaki Pena'ya döndü! 16:06
Daha Eski
Potada haftanın programı belli oldu Potada haftanın programı belli oldu 16:01
Löw Fenerbahçe'den dünyaları istedi! Löw Fenerbahçe'den dünyaları istedi! 15:18
Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etabın galibi Ewan! Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda 6. etabın galibi Ewan! 15:17
Keçiörengücü-Denizlispor | CANLI Keçiörengücü-Denizlispor | CANLI 14:44
Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! Galatasaray... Antalyaspor'dan Nuri Şahin açıklaması! Galatasaray... 14:43
Trabzonspor o taraftarlarını unutmadı! Trabzonspor o taraftarlarını unutmadı! 14:29