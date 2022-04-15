Epic Games haftanın ücretsiz oyunları: XCOM 2 ve Insurmountable

Her hafta ücretsiz oyunlar veren Epic Games'in bu haftaki hediyesi erişime açıldı ve haftaya vereceği hediye belli oldu.

Epic Games'in bu hafta oyunculara verdiği hediye, XCOM 2 ve Insurmountable. Oyunların Steam'deki toplam değeri 298 TL. Hediyeyi 21 Nisan 2022 Türkiye saati ile 18:00'e kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklerseniz, tamamen sizin olacak.

XCOM 2 Nasıl Bir Oyun?

İlk defa 2012 yılında yayınlanmış olan XCOM yapımının devamı niteliğinde olan oyun, 2016 yılında gelmiş iddialı strateji oyunlarından biri.

Oyunda hikaye olarak dünyanın uzaylı güçlerin eline geçmesi konu ediniyor. İnsanlığın son kalesi olan XCOM merkezinin de kontrolünün kaybedilmesiyle beraber yeni oyun karşımıza çıkıyor.

XCOM merkezinden kalan kuvvetlerle uzaylılara karşı son bir direniş göstereceğiniz iddialı bir strateji oyunu.

XCOM 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: 3 GHz 4 çekirdekli ve üzeri işlemciler

Ekran Kartı: Nvidia GeForce GTX 770 ya da ATI Radeon HD 7970

RAM: 8 GB

Depolama: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit ya da üzeri işletim sistemleri

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core 2 Duo E4700 2.6 GHz ya da eşdeğer AMD

Ekran Kartı: Nvidia GTX 460 ya da ATI Radeon HD 5770

RAM: 4 GB

Depolama: 45 GB

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Insurmountable Nasıl Bir Oyun?

Macera severler için harika bir oyun. Tırmanış sporunu yaşayabileceğiniz oyunda, hayati değerlerinizi sürekli kontrol ederek çeşitli dağ tırmanışları yapıyorsunuz.

Tam bir hayatta kalma simülasyon oyunu diyemeyiz ama bu yönü de dikkat çekici. Özellikle tırmanış için çok çeşitli alternatiflerin olması dikkat çekici.

Insurmountable Sistem Gereksinimleri Nasıl?

Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD FX 9590 ya da Intel Core i7-3770 ve üstü modeller

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 480 ya da Nvidia GTX 970 ve üzeri

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 11 64 bit ya da Windows 10 64 bit

Minimum Sistem Gereksinimleri

İşlemci: AMD FX 6300 ya da Intel Core i5-4460

Ekran Kartı: AMD Radeon R7 260x ya da Nvidia GeForce GTX 670

RAM: 8 GB

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1 ya da 10