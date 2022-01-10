Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde 2022 Kış Mevsimi Sezonu ne zaman başlayacak? İşte VFŞL yeni sezon öncesi takımlar ve öne çıkanlar...

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde yeni sezon heyecanla bekleniyor. VFŞL 2022 Kış Mevsimi öncesinde Türkiye'deki tüm League Of Legends severler nefeslerini tutmuş durumda. Oyunun yapımcısı Riot Games'in hazırladığı ve LoL Esports tarafından yayınlanan videoda VFŞL 2022 Kış Mevsimi'nin başlangıç tarihi belli oldu. Şampiyonluk Ligi'nde yeni sezon 22 Ocak 2022 tarihinde başlayacak.

YENİ SEZONDA PLANLARDA DEĞİŞİKLİKLER VAR

Vodafone Freezone Şampiyonluk Ligi'nde yeni sezon öncesinde bazı değişiklikler yaşanacak. Son 2 sezona corona virüsü pandemisi sebebiyle oyuncuların kendi evlerinden oyuna dahil olduğu bir sisteme geçilmişti. Yaklaşık iki senedir pandemi nedeniyle seyirci ve takımların ağırlanamadığı Riot Games Espor Sahnesi'nin kapatılmasına karar verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Bugün sizlerle VFŞL ve Riot Games Espor Sahnesi'yle ilgili aldığımız 2022 kararlarını paylaşmak istiyoruz. Bildiğiniz üzere 2019 yılında Türkiye'de esporu daha ileriye taşımak amacıyla on takımla üç sene sürecek bir iş ortaklığı sistemine geçiş yapmıştık. Aradan geçen süre içerisinde oyuncuyla buluşan yeni oyunlarımız ve ekosistemimize dahil ettiğimiz yeni espor branşlarımızla birlikte, uzun vadeli ve sürdürülebilir yapılar kurmak üzerinde çalışmaya başladık. Bu planlar kapsamında başlangıçta üç sene süreceğini açıkladığımız iş ortaklığı sistemini bir sene daha uzatmaya karar verdik.

Uzun vadeli yol haritamıza odaklanmaya devam edeceğimiz 2022 yılında, yaklaşık iki senedir pandemi nedeniyle seyirci ve takımlarımızı ağırlayamadığımız Riot Games Espor Sahnesi'ni kapatmaya karar verdik. VFŞL, 2022 yılında oyuncuların maçlara takım evlerinden bağlanacakları çevrimiçi bir formata geçiş yapacak. Bu karar sayesinde kaynaklarımızı pandemi belirsizliklerinden bağımsız olarak hem izleyici deneyimini, hem de içerik çeşitliliğini artıracak şekilde daha etkin ve verimli kullanabileceğimize inanıyoruz.

VFŞL canlı yayınlarımız 2022 yılından itibaren farklı bir stüdyoda hayata geçecek. Riot Games bütün oyunları ve espor branşlarıyla birlikte Türkiye'deki oyuncuları desteklemeye devam edecek. Önümüzdeki dönemde gelecek planlarımızı sizlerle ayrıca paylaşacağız.

Alberto Guerrero, EMEA Espor Direktörü

GÖZLER SON ŞAMPİYONDA

Geçtiğimiz sezon muhteşem bir performans sergileyen ve TBF'de Nasr Espor'u yenen Galatasaray Esports, şampiyonluğa uzanmıştı. Ancak sarı kırmızılılarda yeni sezon öncesi kadroda bazı değişiklikler yaşandı. Özellikle şampiyonluk büyük pay sahibi olan orta koridor oyuncusu Bolulu ile yollar ayrıldı. Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezonun finalisti Nasr Espor'un yolunu tuttu. Sarı kırmızılı takımda yeni sezonda Bolulu'nun görevini Emre "Köfte" Akça devraldı.

Öte yandan Galatasaray'da, üst koridorda Kim "Crazy" Jae-hee, ormancı rolünde Berk "Mojito" Kocaman ve destek rolünde ise Onur "Zergsting" Ünalan ile sözleşme yenilemesine gidildi.

Son olarak Galatasaray'da nişancı rolü için ise Choi "Focus" Ji-hunile anlaşma sağlandı.

NASR KADROSUNU GÜÇLENDİRDİ

Geçtiğimiz sezon Galatasaray Esports gibi başarılı bir performans sergileyen Nasr Espor, TBF'de rakibine boyun eğmişti. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen takım, kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Nasr tarafında en çok ses getiren hamle, son şampiyon Galatasaray'ın orta koridor oyuncusu Bolulu'yu kadrosuna katması oldu.

NASR ESPOR'UN YENİ SEZON KADROSU İSE ŞU ŞEKİLDE

Kim "Ruin" Hyeong-min

Thomas "Kirei" Yuen

Onur "Bolulu" Demirol

Murat Ulukan "Black" Ayaz

Bahadır "Japone" Çolak

FENERBAHÇE ÖNEMLİ HAMLELER YAPTI

Fenerbahçe tarafında en önemli hamle transferler dışında Fenerbahçe SK bünyesine katılmasıyla oldu. 2016 yılında 1907 Fenerbahçe Derneği bünyesinde kurulan 1907 Fenerbahçe Espor, ilk önce isminden ardından da logosunda yer alan '1907' ibaresini kaldırmıştı. Sarı lacivertliler son olarak Fenerbahçe Spor Kulübü bünyesine katıldığını duyurdu.

Öte yandan kadro tarafında ise sarı lacivertli formayla 2019 Kış Mevsimi şampiyonluğu yaşayan başarılı nişancı Volkan "Ellam" Dinçer takıma dahil oldu.

Üst koridor Jeon "Ray" Ji-won, orta koridorda Onurcan "Stillnumb" Başkurt, destek rolünde ise Ozan "Sparz" Özbay ile yola devam edilme kararı alındı. Ormancı rolü için de geçtiğimiz mevsim JPL ekiplerinden Sengoku Gaming'te mücadele eden Lee "Crash" Dong-woo takıma dahil edildi.

VFŞL'de yeni sezon öncesi sayılı günler kalırken, sabırsız bekleyişimiz sürüyor. Takımlara yeni sezonda başarılar diliyoruz.