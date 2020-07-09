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09 Temmuz 2020, Perşembe
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Vodafone’dan iki turnuvası

Vodafone’dan iki Zula turnuvası

, 'nin ilk yerli oyunu 'nın geliştiricisi Group ile stratejik bir anlaşmaya imza attı. Buna göre; iki şirket, yıl içerisinde iki ayrı ortak Zula turnuvası düzenleyecek.

Vodafone Freezone, 'nin ilk yerli oyunu 'nın geliştiricisi Group ile stratejik bir anlaşmaya imza attı. Buna göre; iki şirket, yıl içerisinde iki ayrı ortak Zula turnuvası düzenleyecek. Ayrıca oyuncuların Zula Mobile platformundaki gecikme süresinde 5 ms'ye varan iyileşmeler de sağlanacak. Oyun oynamayı çok sevdiğini söyleyen NBA'deki gururumuz , "Zula'da Türkiye'den görüntüler var. Onları gördükçe duygulanıyorum" diye konuştu.
  1. 9.7.2020
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