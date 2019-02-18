LoL'de ticket nasıl gönderilir? – Fotomaç – 18 Şubat 2019
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'de ticket nasıl gönderilir?

LoL'de ticket nasıl gönderilir?

'de ticket nasıl atılır? Sorunun cevabı haberimizde...

ticket nasıl atılır öğrenmek ister misiniz? hali hazırda oyun için rapor sistemine sahip fakat karşılaştığımız kişilerin yaptığı hareketler bazen gerçekten damarınıza basabiliyor, oyunda teknik bir arıza yaşayabiliyor veya hiç önemli olmayan farklı bir konu hakkında da bilgilendirilmek istiyor olabilirsiniz. Bu sebeple sizin için yapmanız gereken adımları bir bir yazdık. İşte atma adımları:

?LOL TİCKET ATMA
1- SİTEYE GİRİN VE OTURUM AÇIN
Playerbros'un haberine göre öncelikle buraya tıklayarak League of Legends Oyuncu Destek sayfasına girin ve sağ üst köşeden oturum açın.
2- BİLET GÖNDER BUTONUNA TIKLAYIN
ARDINDAN SAYFANIN ÜST TARAFINDA GÖRDÜĞÜNÜZ "BİLET GÖNDER" BUTONUNA TIKLAYIN

  1. 19.02.2019
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