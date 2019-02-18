LoL'de ticket nasıl gönderilir?

LoL ticket nasıl atılır öğrenmek ister misiniz? League of Legends hali hazırda oyun için rapor sistemine sahip fakat karşılaştığımız kişilerin yaptığı hareketler bazen gerçekten damarınıza basabiliyor, oyunda teknik bir arıza yaşayabiliyor veya hiç önemli olmayan farklı bir konu hakkında da bilgilendirilmek istiyor olabilirsiniz. Bu sebeple sizin için yapmanız gereken adımları bir bir yazdık. İşte LoL ticket atma adımları:



?LOL TİCKET ATMA

1- SİTEYE GİRİN VE OTURUM AÇIN

Playerbros'un haberine göre öncelikle buraya tıklayarak League of Legends Oyuncu Destek sayfasına girin ve sağ üst köşeden oturum açın.

2- BİLET GÖNDER BUTONUNA TIKLAYIN

ARDINDAN SAYFANIN ÜST TARAFINDA GÖRDÜĞÜNÜZ "BİLET GÖNDER" BUTONUNA TIKLAYIN

