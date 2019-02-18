LoL'de ticket nasıl gönderilir?
League of Legends'de ticket nasıl atılır? Sorunun cevabı haberimizde...
LoL ticket nasıl atılır öğrenmek ister misiniz? League of Legends hali hazırda oyun için rapor sistemine sahip fakat karşılaştığımız kişilerin yaptığı hareketler bazen gerçekten damarınıza basabiliyor, oyunda teknik bir arıza yaşayabiliyor veya hiç önemli olmayan farklı bir konu hakkında da bilgilendirilmek istiyor olabilirsiniz. Bu sebeple sizin için yapmanız gereken adımları bir bir yazdık. İşte LoL ticket atma adımları:
?LOL TİCKET ATMA
1- SİTEYE GİRİN VE OTURUM AÇIN
Playerbros'un haberine göre öncelikle buraya tıklayarak League of Legends Oyuncu Destek sayfasına girin ve sağ üst köşeden oturum açın.
2- BİLET GÖNDER BUTONUNA TIKLAYIN
ARDINDAN SAYFANIN ÜST TARAFINDA GÖRDÜĞÜNÜZ "BİLET GÖNDER" BUTONUNA TIKLAYIN
- 19.02.2019
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Kagawa kararsızlığı
Toplam 1
Yorum
karakartal Kagawa yı bırakmak şampiyonluğu bırakmakla eş anlamlı.Gördüğüm en iyi 10 numaralardan birisi
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Galatasaray'da kiralık operasyonu
Toplam 2
Yorum
Mustantik Mevcut kadro korunursa, SOL Bek ve Santrafor yeterli bu takıma ve birkç tanede Genç oyuncu kazndırılırsa başarıdır.
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Adem Ljajic için bonservis atağı
Toplam 2
Yorum
gerçekler beşiktaş gene oyuncaların paralarını vermekte skıntı cekecek o zamn gençlerle oynuyacam nokta. genc oyuncu yetiştir ki para kazanasın
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