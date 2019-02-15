League of Legends dereceli sistemi hakkında açıklamalar

League of Legends'ın dereceli sistemiyle ilgili merak edilen sorular cevaplarını buldu. "Riot'a Sor" serisi ile sihirdarlardan gelen soruları yanıtlayan Riot Games, şimdi de dereceli sistemiyle ilgili birçok bilgi verdi. Oyunun resmi internet sitesi üzerinden verilen cevaplar hemen aşağıda sizlerle.



KONUM DERECELERİ NE DURUMDA?



Konum derecelerinin ilk haftası epey çılgın geçti ama değişikliklerin yavaş yavaş yerine oturacağını düşünüyoruz. Sırada bekleme süreleri, konum ataması oranları ve genel oyun kalitesi bir önceki sezonla karşılaştırıldığında ya aynı ya da daha iyi. Oyuncularsa, henüz pek iyi olmadıkları rollerde de oynayabildikleri için mutlular. Ayrıca bir sürü yapıcı geribildirim aldık. Bunları göz önünde bulundurduğumuzda bizim için öne çıkan üç konu var:



KONUM DEĞİŞTİRME – Geçen hafta, yüksek MMR değerlerindeki oyuncuların konum değiştirmeyi kötüye kullanmasına sebep olan bir hatayı giderdik. Oluşturduğumuz sistemin istenen sonuçları verdiğinden emin olmak için, önümüzdeki dönemde de olası kötüye kullanım durumlarını yakından takip edeceğiz.



TEŞVİK – LP saçılımının, oyuncuları iki şekilde teşvik etmesini amaçlıyoruz. Birincisi, otomatik doldurduğunuz oyunlarda zafer kazandığınızda birincil konumunuz için ilave LP kazanıyorsunuz. Böylece, yenildiğinizde daha az LP kaybına uğramanız daha iyi hissetmenizi sağlıyor. İkincisiyse, eğer oyunları bilerek kaybediyorsanız veya elinizden geleni yapmıyorsanız, birincil konumunuzu etkileyen negatif saçılım hızla büyüyor ve daha çok LP kaybetmenize sebep oluyor. Bunların etkilerini nasıl iyileştirebileceğimizi araştırıyoruz.



TIRMANIŞ – Saçılımı veya ödülleri ayarlamamıza gerek olup olmadığını anlamak için farklı konumlarda sık sık oynayan oyuncuları yakından inceliyoruz. Doldurmayı seçen oyuncuların da terfi serilerini kolaylaştırmak için bazı değişiklikler planlıyoruz.

YENİ KONUM DERECELERİNDE ERİME NASIL ÇALIŞIYOR? SON ZAMANLARDA OYNAMADIĞIM KONUMLARIN DERECELERİNDE ERİME YAŞANIR MI, YOKSA BU DERECELER TEK BİR KONUMDA OYNADIĞIM SÜRECE GÜVENDE Mİ?



Erime, konum dereceleri için çok da değişmedi. Kuralları şöyle:

Artık erime Platin IV yerine Elmas IV'te başlıyor.

Erime yaşanabilecek her konumun kendi erime sayacı var.

Bir konumda oynadığınızda, o konumun ve o konumdan daha düşük bir dereceye sahip olduğunuz her konumun sayacını sıfırlıyoruz.



Erime kuralları, Ustalık ve üstü için bir önceki sezonla aynı.

Ustalık, Üstatlık ve Şampiyonluk Aşamalarındaki oyuncular, oyun oynayarak erimeye karşı korumaya sahip oldukları en fazla 10 oyun biriktirebilir.

Bu birikimlerden her gün 1 korumalı oyun düşülür.

Biriktirilmiş korumalı oyunlarınızın sayısı 0'a indiği andan itibaren, erimeye karşı korumalı yeni oyunlar biriktirene kadar her gün 100 LP erimesine maruz kalırsınız.

Zafer veya bozgun hiç fark etmez, birikim için yalnızca oyun oynamanız yeterli.

KONUM DERECELERİ SIRASI NEDEN SADECE İKİ SUNUCUDA VAR?



Konum derecelerini getirmekteki amacımız, birincil konumunuzda oynamadığınız oyunların ne kadar tatminkâr olduğunu, saçılımın kötü tavırları ne kadar engellediğini ve oyuncuların yeteneklerini daha net bir şekilde görmek isteyip istemediğini öğrenmek. Bunların çoğunu, oyuncular yeni sistemi sezon boyunca denemeden göremiyoruz.

Tabii konum dereceleri gerçekten büyük bir değişiklik. Teknik veya diğer türden sorunlarla karşılaşırsak ilerleyişinizi kaybetmemeniz için aldığımız bazı önemler var. Örneğin tüm sunucularda hem konum derecelerini hem de mevcut dereceleri takip ediyoruz. Yine de geribildirimlerinizi dinlemek ve bunlara göre harekete geçmek için özelliği yavaş yavaş getirmenin mantıklı olduğunu düşünüyoruz.

NEDEN OYNAMAK İSTEMEDİĞİMİZ BİR ROLÜ BELİRLEYEMİYORUZ?



Yıllar boyunca çeşitli konum seçme sistemleri üzerinde çalıştık ve bunları test ettik. Bunların içinde bir konumu "veto" edebildiğiniz bir sistem de vardı; fakat herkes destek rolünü veto ettiği için eşleştirme kalitesi epeyce düştü ve sırada beklediğiniz süre hatırı sayılır ölçüde arttı.

Son olarak, oyuncuların uzun oyun sıralarında beklemelerini önlemek için otomatik doldurmayı oyuna getirdik. Otomatik doldurmayı mümkün olduğunca kullanmasak da kendi istediğiniz konumu seçmeniz, oyun sıralarının uzun sürmemesi ve adil maçların olması, sistemin dengede tutmaya çalıştığı üç unsur. Otomatik doldurma sistemini kaldırmamızın tek yolu, konumların oyuncular tarafından her zaman eşit oranlarda seçilmesi (konum başına %20). Bu zor bir şey olsa da istediğiniz konumu oynamanızı sağlamanın ve her oyunun kazanılabilir hissettirmesinin farklı yollarını aramaya devam edeceğiz.

OYUNCULAR DERECELERİNİ SAKLAYABİLSE GÜZEL OLMAZ MIYDI?



Bazı oyuncular derecelerinin diğerleri tarafından görülmesini istemiyor olabilir.

Bu tarz isteklerle zaman zaman karşılaşıyoruz ama muhtemelen böyle bir seçenek sunmayacağız.

Dereceli herkese açık, oyuncuların dişe diş mücadele ettiği bir rekabet ortamı. Bu mod sayesinde oyuncular kendilerinin ve arkadaşlarının oyunda ne kadar iyi olduğunu görebiliyor. Dereceleri ve oyunları herkesin görebilmesi bunun önemli bir parçası.

GEÇİCİ DERECE SİSTEMİ NASIL İŞLİYOR?



Yerleştirmelerde arkadaşlarımdan daha fazla oyun kazanmama rağmen ben Bronz I'de bitirdim, arkadaşlarımsa Gümüş aşamasına ulaştı. Bir önceki sezonu Gümüş aşamasında bitirmiştim.

Yerleştirmelerde göz önünde bulundurduğumuz birkaç şey var: bir önceki dereceniz, MMR değeriniz ve galibiyet-mağlubiyet sayılarınız.

Yeni sezonda oynadığınız ilk oyundan sonra size geçici bir derece verilir. Bu, önceki sezonu hangi dereceyle bitirdiğinize bağlıdır; ancak bunun bir altındaki aşamaya yerleştirilmeyi beklemelisiniz. Geriye kalan yerleştirme oyunlarında kazandığınız LP miktarı, daha çok MMR değerinize bakılarak ve kazanma oranınızın karşılaştığınız rakiplerinkiyle karşılaştırılmasıyla hesaplanır.

Bu değişkenler oyuncudan oyuncuya değişiklik gösterebilir. Yani arkadaşlarınızdan farklı bir dereceye sahip olmanızın sebebi bu olabilir. Derecelinin hakkını vereceğinizden eminiz. Tırmanışınızda bol şans. Altın aşamasına çabucak ulaşmanız dileğiyle!