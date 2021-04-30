Erzurum'a darbe

Ateş hattını yakından ilgilendiren maçta Erzurumspor, Başakşehir'i konuk etti. Dadaşlar erken golle öne geçtiği maçı 2-1 kaybederek ağır yara aldı. Karşılaşmaya hızlı başlayan mavibeyazlılar 5. dakikada golü buldu. Ceza yayı üzerinden kazandığı serbest atışta topun başına geçen Emrah Başsan, şutunu çekti. Meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu: 1-0. 7'de Visca'nun şutu auta gitti. 12'de Chadli'nin şutu Szumski'de kaldı. 18'de Epureanu, ceza alanına girmek üzereyken Ricardo Gomes'e faul yaptı ve direkt kırmızı kartla atıldı. 24'te Cenk'in şutunu Volkan kurtardı. 39'da Visca'nın vuruşunu Murat kornere gönderdi.

BOUMAL ELLE OYNADI

55'te Başakşehir penaltı kazandı. Bolingoli'nin kontrol etmek istediği meşin yuvarlağı Boumal uzaklaştırdı. VAR uyarısıyla Fırat Aydınus, Boumal'ın elle oynadığına hükmetti. Topun başına gelen Chadli golü buldu: 1-1. 77'de sol kanattan Cenk Ahmet Alkılıç'ın arka direğe ortasında Emrah Başsan'ın volesinde, kaleci Volkan Babacan topu kornere çeldi. 84. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın pasında topla ceza alanına giren Gulbrandsen'in vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2. Başakşehir maçı kazandı.

9 PUANI KAZANMALIYIZ

Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Çok güzel bir golle öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra daha baskılı oynamalıydık. Ancak oyuncular geriye çekildi. 48, 75 ve 77'de gollere yaklaştık ama olmadı. Kalan maçlarımızı kazanıp ligde kalmaya çalışacağız" diye konuştu.

YOLA DEVAM EDİYORUZ

Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Çok zor bir maçtı. Erken golle geri düştük ardından 10 kişi kaldık. Tam bir felaket senaryosuydu. Eksik ve geride olmamıza rağmen oyundan kopmadık. Onların şanssızlığı bizim şansımız oldu. Yolumuza devam ediyoruz" dedi.