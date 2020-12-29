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'da 3 hafta sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden 'a, Denizlispor ile oynanan maçta sakatlanan Arnavut futbolcu 'dan kötü haber geldi. Yıldız ismin arka adalesinde yırtık tespit edildiği ve 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

BB Erzurumspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2020 Salı 17:04
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Armando Sadiku 3 hafta sahalardan uzak kalacak

ekiplerinden 'un Arnavut futbolcusu , sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Kulüp doktoru Selçuk Gül; takımda sakatlığı bulunan futbolcular Armando Sadiku, Arturo Mina, Fabien Farnolle ve 'ın son durumları hakkında kulübün sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Gül, Yukatel Denizlispor maçında sakatlanan Sadiku'nun üst arka adalesinde yırtık tespit edildiğini ve Arnavut futbolcunun 3 hafta sahalardan uzak kalacağını aktardı.

maçında sırt bölgesinde bağ sorunu yaşayan Mina ile ilgili ise Gül, Ekvadorlu futbolcunun düz koşulara başlayacağını belirtti.

Antrenmanda dental hasar alan kaleci Farnolle'nin bu hafta takımla idmanlara başlamasının planlandığını kaydeden Gül, omuz bölgesindeki tendonda problem olduğu düşünülen Kayacan Erdoğan'ın durumuna ise gerekli kontrollerin ardından karar verileceğini ifade etti.


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