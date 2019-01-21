Erzurumspor Serkan Kurtuluş'u kadrosuna kattı
21 Ocak 2019, Pazartesi
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Erzurumspor 'u kadrosuna kattı

Erzurumspor Serkan Kurtuluş'u kadrosuna kattı

ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek 'u transfer etti.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek Kurtuluş ile anlaşmaya varıldı.

Kariyeri boyunca , , , ve formalarını terleten Kurtuluş, son olarak formasını giyiyordu.

  1. 22.1.2019 02:23
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