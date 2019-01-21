Erzurumspor Serkan Kurtuluş'u kadrosuna kattı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sağ bek Serkan Kurtuluş'u transfer etti.
Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki deneyimli sağ bek Kurtuluş ile anlaşmaya varıldı.
Kariyeri boyunca Bursaspor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Göztepe formalarını terleten Kurtuluş, son olarak Elazığspor formasını giyiyordu.
- 22.1.2019 02:23
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Dokunulmaz Arda Turan!
Toplam 1
Yorum
sss arda yorumlarını göremedik hayırdır çokmu iyi yorumlar vardı
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Mehmet Sepil'den Hüseyin Göçek tepkisi
Toplam 1
Yorum
KANDRALI GALATASARAY İSYAN EDERKEN 17 KULÜP İMZA TOPLATINIZ DUN TRABZONSPOR BUGÜN SİZ YARIN DİĞERLERİ TFF VE MHKYE GÜVEN YOK
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Galatasaray'da 2. forvet kim olacak?
Toplam 2
Yorum
austin ya bu m.cengiz geldiğinden beri uefa masalından başka ne yaptı hiçbir projesi yok,transfer tkm ortada,bu sadece masalcı ya.
Erzurumspor Serkan Kurtuluş'u kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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