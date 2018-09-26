BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı
Spor Toto Süper Lig’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı. Erzurumspor cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.
(Mehmet Altıparmak...)
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
BB Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.
- 26.9.2018 10:23
- Güncelleme: 26.9.2018 10:31
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 14
Yorum
ahmet aslan ezme değil ama daha üstün olan,gole daha yakın olan taraftı FB.pozisyonları çok daha fazlaydı. penaltısı verilse maçı da kazanıyordu.
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 14
Yorum
filinta kaç şut çektiniz kaleye de başkana konuşuyorsunuz
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 14
Yorum
olçay siz öyle ezdik parçaladık diye her sene zafer çığlıkları atın elin oğluda gelip 4 atsın 5 atsın gitsin hersene aynı terane ..!!
BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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