BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Erzurumspor’da Altıparmak ile yollar ayrıldı

    BB Erzurumspor’da Teknik Direktör Altıparmak ile yollar ayrıldı

    ’in yeni ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da ilk 6 haftada alınan başarısız sonuçların ardından ile yollar ayrıldı. Erzurumspor cuma günü Türk Telekom Stadı'nda Galatasaray ile karşılaşacak.

    (Mehmet Altıparmak...)

    Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, MKE Ankaragücü maçının ardından olağanüstü toplanmış, teknik direktörümüz ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı almıştır. Takımızın geçen sezon lige çıkmasında büyük emeği olan Mehmet Altıparmak ve ekibine bugüne kadar kulübümüze yaptıkları hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki spor kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
    Erzurumspor yönetiminden yapılan açıklamada, takımı başarıya taşıyacak yeni bir teknik ekiple anlaşmak için görüşmelere başlandığı belirtildi.

    1. 26.9.2018 10:23
    2. Güncelleme: 26.9.2018 10:31
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