Plan bozan stoper: Ozan Kabak! - Galeri - Fotomaç
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!

    Maicon'un devre arasında ayrılma ihtimali sürerken Ozan Kabak ortaya çıktı ve tüm dengeleri değiştirdi.
    26 Eylül 2018 Çarşamba, 10:03:44 Güncelleme: 10:04:44
    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!

    Transfer döneminin son gününde Suudi Arabistan kulübü Al Hilal'in kapısından dönen Maicon'un devre arasında da ayrılma ihtimali bulunuyor. 30 yaşındaki oyuncu için yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanırken Suudi ekibinin transfer işlemlerini yetiştirememesi nedeniyle Sambacı'nın ayrılığı da rafa kalktı.

    GALERİ DEVAM EDİYOR
    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    • 7
    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!

    Sadece Al Hilal değil, başka kulüplerden de teklif alan Maicon'un devre arasında ayrılma ihtimali her geçen gün ayrılırken teknik direktör Fatih Terim de B planını şimdiden hazırlıyor.

    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!

    Sezon başında stopere takviye isteyen ve geçen sezon kullandığı Serdar-Denayer ikilisinde aklı kalan Terim, Denayer'in Lyon'a bonservisi ile birlikte gitmesi ile elindeki oyunculara yöneldi. Maicon'un performansı Terim'in beklentilerini karşılayamazken hazırlık kampında şans verilen Ozan Kabak adım adım formayı da kazandı.

    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!

    DENEYİM KAZANACAK
    Deneyimli teknik adam, 18 yaşındaki oyuncuyu her fırsatta överken Maicon'un ayrılması ihtimali nedeniyle de daha çok şans verme kararı aldı. Sezonun ilk yarısı bitene kadar Ozan Kabak'ın maç deneyimi kazanmasını amaçlayan Terim, Maicon sonrasında da Serdar-Ozan Kabak stoper hattını kurarak uzun yıllar bu ikili ile yola devam etmenin hesaplarını yapıyor.

    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!

    Şampiyonlar Ligi'nde Lokomotiv Moskova karşısında Ozan yerine Donk'u tercih eden Terim, sezon içinde maçına göre Maicon'a da Donk'a da stoperde şans verebilir. Ancak yapılan planlamada ilk yarının sonuna kadar stoperde Ozan, Serdar ve Donk'un rotasyon halinde sahaya çıkmaları. (Vatan)

    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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    Plan bozan stoper: Ozan Kabak!
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