DENEYİM KAZANACAK

Deneyimli teknik adam, 18 yaşındaki oyuncuyu her fırsatta överken Maicon'un ayrılması ihtimali nedeniyle de daha çok şans verme kararı aldı. Sezonun ilk yarısı bitene kadar Ozan Kabak'ın maç deneyimi kazanmasını amaçlayan Terim, Maicon sonrasında da Serdar-Ozan Kabak stoper hattını kurarak uzun yıllar bu ikili ile yola devam etmenin hesaplarını yapıyor.