Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin'de yeni gündem: Lionel Messi'nin resminin paralara basılması!

Arjantin'de yeni gündem: Lionel Messi'nin resminin paralara basılması!

2022 Dünya Kupası şampiyonu olan Arjantin'de yeni basılacak paralarda Lionel Messi'nin resminin yer alması isteniyor..

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 01:40
Arjantin'de yeni gündem: Lionel Messi'nin resminin paralara basılması!

Arjantin'de bir gazetenin şaka amaçlı ortaya attığı "Messi'li para basılsın" fikrinin kısa sürede gündem olması sonrası teklif ciddi olarak tartışılmaya başlandı.

Messi'nin resminin yer aldığı yeni 1000 Peso'larda Arjantin'in ilk Dünya Kupası'nı kazandığı 1978 yılından görselin yanı sıra eski Arjantin First Lady'si Eva Peron'un ölümünün 50. yıldönümünü temsil eden resmin yerleştirilebileceği belirtildi.

Arjantin basını ayrıca, Messi'nin resminin bulunduğu yeni para fikrinin Dünya Kupası'ndan önce de Arjantin Merkez Bankası tarafından tartışıldığını öne sürdü.

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