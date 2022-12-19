Haberler Dünya Kupası 2022 Arjantin'den futbolculara görülmemiş prim!

Arjantin'den futbolculara görülmemiş prim!

Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk nedeniyle oyuncularına kişi başı 1 milyon 300 bin euro dağıttı. Tangocular bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon euro para ödülü verdi.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 09:00
Arjantin'den futbolculara görülmemiş prim!
Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk nedeniyle oyuncularına kişi başı 1 milyon 300 bin euro dağıttı.

Tangocular bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon euro para ödülü verdi.

PELE'Yİ YAKALADI

Dünya Kupaları tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Brezilya efsanesi Pele'yi geride bıraktı. Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Miroslav Klose. Almanya ile 16 kez ağları sarsan Klose, bu alanda zirvede yer alıyor. Brezilyalı efsane Ronaldo, 15 golle 2. sırada yer alırken Alman efsane Gerd Müller, 14 goller 3. basamakta. Fransız Just Fontaine ve Lionel Messi, 13 golle 4. sırada...

Messi, ayrıca tek bir Dünya Kupası'nda grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk oyuncu oldu.
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