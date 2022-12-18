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Arjantinli yıldız Lionel Messi Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu oldu

Arjantinli yıldız Lionel Messi rekorlar kırmaya devam ediyor. 35 yaşındaki süper yıldız Dünya Kupası'nda 26 maça çıkarak en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu oldu.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 18:20 Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 18:28
Arjantinli yıldız Lionel Messi Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen oyuncu oldu

Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.

Lusail Stadı'nda oynanan 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'ya karşı sahaya çıkan 35 yaşındaki Messi, turnuvada 26. kez forma giyerek Alman futbolcu Lothar Matthaus'u geride bıraktı.

Arjantinli yıldız, turnuvada aldığı süreyle de yeni rekorun sahibi oldu. Messi, bu alanda 2217 dakikayla rekoru elinde tutan İtalyan Paolo Maldini'yi geçti.

Messi, Dünya Kupası'nda 19 kezle en çok kaptan olarak sahaya çıkan futbolcu konumunda. Arjantinli oyuncuyu 17 maçla Meksikalı Rafa Marquez ve 16 maçla Diego Maradona izliyor.

35 yaşındaki Messi, Dünya Kupası'nda onlu, yirmili ve otuzlu yaşlarında gol atan tek oyuncu. Pele, aynı başarıyı dört ayla kaçırmıştı.

Yarı finalde Hırvatistan karşısında 34. dakikada penaltı atışını gole çeviren Messi, Gabriel Batistuta'yı geride bırakarak 11 golle Dünya Kupası'nda en fazla fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu unvanını elde etmişti.

Messi - 26 maç
L. Matthaus - 25 maç
M. Klose - 24 maç
P. Maldini - 23 maç
C. Ronaldo - 22 maç

KUPAYI CASİLLAS GETİRDİ

Karşılaşma öncesinde Dünya Kupası'nı eski İspanyol futbolcu Iker Casillas sahaya getirdi.

41 yaşındaki Casillas, 2010 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya Milli Takımı'nın kalesini koruyordu.

Turnuva boyunca takımlarını bir an olsun yalnız bırakmayan Arjantinli taraftarlar, finalde de 88 bin kişilik Lusail Stadı'nın büyük bir bölümünü doldurdu.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala tribünlerdeki yerini almaya başlayan binlerce Arjantinli futbolsever, takımlarına destek verdi.

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