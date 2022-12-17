Haberler Dünya Kupası 2022 HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası 3'üncülük maçı hangi kanalda?

HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası 3'üncülük maçı hangi kanalda?

Hırvatistan ile Fas 2022 Katar Dünya Kupası'nda karşı karşıya geliyor. Yarı final karşılaşmasında rakibi Fransa'ya 2-0 mağlup olan Fas, rakibi Arjantin'e 3-0 yenilen Hırvatistan ile üçüncülük mücadelesi için yarışacak. Dev müsabaka öncesinde maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası 3.'lük maçı hangi kanalda?

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:10 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2022 Cumartesi 16:14
HIRVATİSTAN FAS MAÇI CANLI İZLE (TRT 1) 📺 | Hırvatistan - Fas maçı saat kaçta? Dünya Kupası 3'üncülük maçı hangi kanalda?
<p>Hırvatistan - Fas üçüncülük maçını canlı takip etmek için tıklayın

HIRVATİSTAN - FAS MAÇI - CANLI İZLE

Dünya Kupası'nda üçüncülük heyecanı sürüyor. Hırvatistan ile Fas kozlarını paylaşacak. Tarihe geçerek sürpriz bir şekilde yarı finale adını yazdıran Fas, son 2018 Dünya Kupası finalisti Hırvatistan ile 3.'lük maçında kozlarını paylaşacak. Maç öncesinde detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Hırvatistan - Fas üçüncülük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

HIRVATİSTAN - FAS ÜÇÜNCÜLÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hırvatistan - Fas maçı 17 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de TRT 1'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hırvatistan

Livakovic; Stanisic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Jakic, Kovacic; Vlasic, Kramaric, Perisic

Fas

Bono; Hakimi, El-Yamiq, Dari, Attiyat-Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal

HIRVATİSTAN'IN 24 YILLIK HASRETİ

Hırvatistan ile Fas, Katar'daki Dünya Kupası'nda aynı grupta yer aldı. F Grubu ilk maçında karşı karşıya gelen iki ekip sahadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Fas'ta sakatlığı bulunan Romain Saiss bu mücadelede forma giyemeyecek. Hırvatistan, Fas karşısında kazanırsa 1998'den sonra ikinci kez dünya üçüncüsü olarak turnuvayı tamamlayacak.

Hırvatistan yarı finalde Arjantin'e 3-0 mağlup olarak final şansını kaçırdı. Hırvatistan, Dünya Kupası macarasına Fas beraberliğiyle başladı, ikinci maçında Kanada'yı 4-1 mağlup etti. Hırvatlar, son maçında ise Belçika ile golsüz berabere kalarak grubu 5 puanla ikinci sırada bitirdi.

Son 16 turunda E Grubu'nun lideri Japonya'yı normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 sona eren karşılaşmada penaltılarla geçen Hırvatistan, çeyrek finalde Brezilya'yı da penaltılarla eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

FAS ADINI TARİHE YAZDIRDI

Tarihinde ilk kez yarı final oynayan Fas, Fransa'ya 2-0 mağlup olarak finale yükselemedi. Turnuvanın sürpriz takımı Fas ise golsüz Hırvatistan beraberliğiyle başladığı 2022 Dünya Kupası'na damga vurdu. Belçika'yı 2-0, Kanada'yı 2-1 yenerek gruptan lider çıkan "Atlas Aslanları", son 16 turunda İspanya'yı penaltı atışlarıyla 3-0 mağlup etti.

Çeyrek finalde Portekiz'i 1-0'lık skorla evine gönderen Fas, turnuva tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi olarak büyük bir başarıya imza attı.

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