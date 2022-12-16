Haberler Dünya Kupası 2022 Walid Regragui Hırvatistan Fas maçı öncesi konuştu! "Olağanüstü bir şey olacak"

Walid Regragui Hırvatistan Fas maçı öncesi konuştu! "Olağanüstü bir şey olacak"

2022 FIFA Dünya Kupası 3. maçında Fas, Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Fas Milli Takım Teknik Direktörü Regragui, açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2022 Cuma 16:01
Walid Regragui Hırvatistan Fas maçı öncesi konuştu! "Olağanüstü bir şey olacak"

Fas Milli Takımı Teknik Direktörü Walid Regragui, 2022 FIFA Dünya Kupası'nı üçüncü tamamlamak istediklerini söyledi.

Regragui, Katar'da düzenlenen turnuvada yarın (17 Aralık Cumartesi) Hırvatistan ile yapacakları üçüncülük maçından önce düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hırvatistan'ın 2022 Dünya Kupası'nın en iyi takımlarından biri olduğuna vurgu yapan 47 yaşındaki teknik adam, "Yarın, (17 Aralık Cumartesi) grup aşamasında oynadığımız ilk maçtan çok farklı olacak. Açık bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. Takımıma güveniyorum. Sahada en iyi mücadeleyi göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Yarı finalde mağlup olan iki takım için bu maçın kolay geçmeyeceğini belirten Regragui, "Bizim için her maç önemli. Kazanmayı hedefliyoruz. Dünya üçüncüsü olarak FIFA'daki sıralamamızı yükseltmek istiyoruz. Dünya Kupası'nı üçüncü bitirmemiz olağanüstü bir şey olacak. Ülkemize madalyayla dönmek harika olur. Fas futbolu için daha iyi bir geleceğin yolunu açmak istiyoruz." diye konuştu.

Fas Futbol Federasyonunun yarı finalde Fransa ile oynadıkları maçı yöneten Meksikalı hakem Cesar Ramos hakkında FIFA'ya şikayette bulunmasını da değerlendiren Walid Regragui, "Doğru ve haklı bir hareket. Ancak bu artık bir şeyi değiştirmez. O maçta bir penaltımız verilmeliydi ve Boufal sarı kart görmemeliydi." şeklinde görüş belirtti.

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