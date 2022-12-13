Haberler Dünya Kupası 2022 Galatasaray'ın yıldızı Torreira amigo oldu! Tribünde davul çaldı

Galatasaray'ın yıldızı Torreira amigo oldu! Tribünde davul çaldı

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, futbola başladığı I.A 18 de Julio takımının maçını izlemek için tribünde yerini aldı. Uruguaylı futbolcu, taraftarla birlikte maç boyu büyük coşku yaşadı. Bir işaret fişeği yakan Torreira davul bile çaldı.

Dünya Kupası 2022 Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2022 Salı 11:53
Galatasaray'ın yıldızı Torreira amigo oldu! Tribünde davul çaldı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lucas Torreira, futbola ilk adım attığı, halen babasının başkanlığını yaptığı kulüp olan I.A 18 de Julio'yu desteklemek için geçtiğimiz cumartesi akşamı tribündeki yerini aldı.

Takvim'in derlediği Uruguay medyasından El Pais'in haberinde, "Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen yıldız oyuncu, memleketi Fray Bentos'a yerleşti ve randevuyu kaçırmadı" yorumlarına yer verdi.

Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı.

DİĞER
Güzel oyuncu Esra Bilgiç Twitter'da kendisi hakkında konuşan takipçilerine bakın ne dedi! Tokat gibi yanıt gündem oldu!
'Sahte doktor' çaldığı önlüğün güvenlik alarmı çalınca enselendi
Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer...
Larsen'e 2 talip var!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Dünya Kupası'nın en iyi 11'i belli oldu! Ronaldo...
Yaşananlar ortaya çıktı! Messi ile Weghorst...
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı ne zaman, saat kaçta?
FED Aralık ayı toplantısı ne zaman? İşte beklenti ve tahminler!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Olympiakos - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:44
Trabzonsporlu Bakasetas’a ülkesinden ödül Trabzonsporlu Bakasetas’a ülkesinden ödül 11:43
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı... F.Bahçe'den sürpriz transfer! Eski G.Saraylı... 11:13
Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer... Kartal'ı uçuracak kanatlar! 2 transfer... 10:49
Başakşehir - Toulouse maçı saat kaçta? Başakşehir - Toulouse maçı saat kaçta? 10:41
Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta? Ankaragücü - Konyaspor maçı saat kaçta? 10:38
Daha Eski
Kayserispor - Liepaja maçı saat kaçta? Kayserispor - Liepaja maçı saat kaçta? 10:35
Arsenal - Milan maçı saat kaçta? Arsenal - Milan maçı saat kaçta? 10:32
G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... G.Saray'da hücum hattı sil baştan! Ayrılık ve transfer... 10:17
Larsen'e 2 talip var! Larsen'e 2 talip var! 09:57
Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı? Okan Buruk'tan Yusuf Demir kararı! Ayrılacak mı? 09:46
Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? Galatasaray - Lazio maçı saat kaçta? 09:30