Galatasaray'ın yıldızı Torreira amigo oldu! Tribünde davul çaldı

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Lucas Torreira, futbola ilk adım attığı, halen babasının başkanlığını yaptığı kulüp olan I.A 18 de Julio'yu desteklemek için geçtiğimiz cumartesi akşamı tribündeki yerini aldı.

Takvim'in derlediği Uruguay medyasından El Pais'in haberinde, "Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Uruguay kadrosunda yer alan ancak forma giyemeyen yıldız oyuncu, memleketi Fray Bentos'a yerleşti ve randevuyu kaçırmadı" yorumlarına yer verdi.

Torreira'nın eski takımı, Laureles'e karşı 4-0'lık galibiyet aldı. Tecrübeli futbolcu sadece skordan dolayı keyiflenmedi. Taraftarlarla birlikte 90 dakika boyunca büyük bir coşku yaşadı. Gömleğini salladı, bir işaret fişeği yaktı. Hatta davul bile çaldı.